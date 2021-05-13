У Мілані відкрили ресторан PizzAut, який привернув увагу своїм персоналом

Піцерія, де повага та стосунки будуть основною приправою, – саме так охарактеризували новий заклад у Мілані PizzAut. У ресторані працюють люди із розладами аутистичного спектра.

Проєкт PizzAut – це піцерія, котра мала запуститися ще у квітні минулого року, але через пандемію зробити це було не можливо.

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З липня 2020 року, працівники продавали страви, використовуючи фуд-трак, а вже 1 травня у Мілані відбулося відкриття закладу.

Працюють у піцерії люди з розладами аутистичного спектра, тому й відкриття саме 1 травня символізувало можливість організувати самостійну роботу в комфортному середовищі, що є одним з найважливіших завдань людей із РАС.

Ресторан PizzAut / Фото з інстаграму Restorator UA

Ресторан PizzAut оснащений потужною звукоізоляцією, оскільки при деяких розладах люди різко реагують на гучні звуки. Також заклад має посилені замки у сховищах зі спеціально спроєктованими аварійними виходами, пандусами та всім, що створює комфортні умови праці.

Готують у PizzAut класичну безглютенову піцу із різними начинками.

– (РАС) – це спектр психологічних характеристик, що описують широке коло аномальної поведінки, труднощів в соціальній взаємодії і комунікаціях, а також жорстко обмежених інтересів і часто повторюваних поведінкових актів.