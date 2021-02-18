Мініголубці з куркою та грибами: домашній рецепт

Думаєте, що приготувати на вечерю. Пропонуємо вашій увазі – мініголубці з куркою та грибами, які виходять дуже смачними, ароматними, ніжними з додаванням вершкового соусу просто тануть у роті.
Голубці – одна з найулюбленіших страв української кухні. За цим рецептом голубці з ніжної дієтичної курятини з грибами виходять поживними й корисними, які можна подавати у будні та на свята.
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Рецепт голубців з куркою та грибами
Інгредієнти:
– 300 грамів курячих стегон;
– 300 грамів рису;
– 200 грамів сухих грибів;
– 50 грамів цибулі;
– 1 морква;
– 1 капуста;
– 1 літр вершків;
– кріп;
– соняшникова олія;
– 50 грамів солі, перцю.
- Сухі гриби замочіть у воді на одну годину, відваріть протягом 30 хвилин.
- Окремо відваріть у каструлі з окропом рис до готовності.
- Помийте капусту, розділіть на листя та відваріть.
- Окремо помийте, відваріть м'ясо, відділіть від кісток, подрібніть за допомогою м'ясорубки.
- Почистіть цибулю, наріжте маленькими кубиками. Моркву помийте, почистіть від шкірки, натріть на грубій тертці, обсмажте з олією на пательні.
- Для приготування начинки у мисці з'єднайте варений рис з цибулею та морквою, додайте половину грибів, м’ясо, сіль, перець, перемішайте.
- У відварене листя капусти викладіть начинку, сформуйте голубці, викладіть їх у форму для запікання, зверху вилийте вершки, викладіть гриби, накрийте кришкою.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Відправте запікатись протягом однієї години.
- Помийте кріп, подрібніть ножем.
- Викладіть голубці на тарілку. Перед подачею, задекоруйте подрібненим кропом. Смачного!