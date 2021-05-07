Як приготувати суп місо: домашній рецепт

Якщо ви любите японську кухню. Ми підготували для вас рецепт супу місо, який можна легко приготувати в домашніх умовах.
Суп місо – традиційна страва японської кухні. Його готують з пастою місо, сиром тофу та водоростями вакаме. Також додають гриби, зелену цибулю, перець чилі та кунжут.
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Рецепт супуІнгредієнти:
– 100 грамів сиру тофу;
– 10 грамів водоростей вакаме;
– 2 столові ложки пасти місо;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 1 морква:
– 800 мілілітрів води.
- Водорослі викладіть у миску, додайте холодну воду, залиште на 10 хвилин, зцідіть воду.
- Моркву помийте, почистіть, наріжте кубиками.
- Сир тофу наріжте кубиками.
- Поставте на вогонь каструлю з водою, додайте пасту місо, соєвий соус, моркву, перемішайте, доведіть до кипіння. Далі – додайте сир тофу, водорості, готуйте протягом 10 хвилин.
- Викладіть готовий суп у тарілку. Смачного!