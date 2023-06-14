Капуста – особливий овоч, який ми так любимо вживати у салати. Про те, чи потрібно мити капусту, перш ніж приготувати хрусткий салат, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Чи потрібно мити капусту

Неважливо, де ми беремо капусту: на ринку, у супермаркеті чи власному городі. Для того, щоб захистити свій організм слід від небажаних хвороб, краще промити овоч перед вживанням.

Все, що потрібно знати про капусту / Фото unsplash

Для того, щоб ретельно промити капусту (особливо ту, яку принесли з магазину) у літр води вливаємо пів склянки оцту (найкраще винний, яблучний або звичайний) або 2 – 3 столові ложки лимонної кислоти. У приготовленому таким чином кислому розчині промиваємо капусту протягом 2-3 хвилин. Згодом можна промити капусту під проточною водою.

Чи потрібно бланшувати молоду капусту перед приготуванням?

Капусту потрібно бланшувати у каструлі з гарячою водою 3 хвилини. Капусту, вийнявши, найкраще розрізати навпіл і дати воді стекти.

Як приготувати молоду капусту, щоб вона була корисною?

Викладіть капусту в каструлю. Додайте пів склянки води і накрийте кришкою. Варіть все до 20 хвилин на слабкій конфорці. Після закінчення цього часу до капусти додайте сіль, масло, кріп і столову ложку оцту.

Як приготувати салат з молодої капусти?

Капусту помити, обсушіть, дрібно нашаткуйте і викладіть в більшу миску. Додайте дрібно нарізану цибулю, очищену і натерту моркву і подрібнений кріп. Полийте олією або оливковою олією, лимонним соком, посоліть, поперчіть та перемішайте.