Рецепти ароматного зеленого, чорного, червоного чаю для затишного вечора

21 травня 2021 , 18:35
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Джерело:

24 канал

До Міжнародного дня чаю, ми підготували рецепти напою, які ви можете приготувати вдома та зібратися у сімейному колі. Як приготувати – далі у матеріалі.

21 травня з ініціативи Організація Об'єднаних Націй щорічно відзначають Міжнародний день чаю. У напій додають прянощі, спеції, скибочки цитрусових та фруктів, що надає йому насичений смак, свіжість та незвичайний аромат.

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Чорний чай з прянощами

Інгредієнти:
– 750 мілілітрів води;
– 1 чайна ложка чорного чаю;
– 1/4 чайної ложки молотої кориці;
– 1/4 чайної ложки кардамону.
  1. У чайник викладіть чай, залийте окропом, додайте кардамон, корицю. Залиште на 5 хвилин.
  2. За бажанням додайте лимон.

Чорний чай з прянощами/ Фото Pexels

Ароматний зелений чай

Інгредієнти:
– 500 мілілітрів води;
– 1 чайна ложка зеленого чаю;
– 1/2 зеленого яблука;
– 1/3 лимона;
– 3-4 гвоздики.
  1. Яблуко помийте, почистіть, розріжте навпіл, наріжте скибочками.
  2. Лимон помийте, наріжте кільцями.
  3. У чайник викладіть чай, додайте гвоздику, яблуко, лимон, залийте окропом. Залиште на 5-7 хвилин.

Каркаде/Фото Unsplash

Каркаде з лимоном

Інгредієнти:
– 700 мілілітрів води;
– 2-3 столові ложки каркаде;
– 1/2 лимона.
  1. Лимон помийте, наріжте скибочками.
  2. У чайник викладіть каркаде, залийте окропом, залиште на 5-7 хвилин.
  3. Чай розлийте у чашки, за бажанням додайте цукор, лимон. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева