Найкращі млинці у вашому житті – готуємо лимонний торт на Масляну
24 лютого 2023, 11:50Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
На Масляну завжди готують млинці, дбайливо загортають в них начинки та подають до столу з соусами. Ми пропонуємо трішки поекспериментувати та приготувати з них торт.
Лимонний торт з млинців – стане відмінно окрасою столу, як святкового, так і буденного.
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Завдяки ніжній начинці з легкою кислинкою торт з млинців закохає вас з першого шматочка.
Рецепт лимонного млинцевого торта
- Час: 2 години
- Порції: 6 – 8
– 6 курячих яєць;
– 80 грамів цукру;
– 6 грамів солі;
– 250 грамів борошна;
– 500 грамів молока;
– 40 грамів олії.
Приготування:
- Змішуємо всі інгредієнти в однорідну масу, залишаємо на 30 хвилин, аби тісто відпочило. Якщо у вас будуть грудочки – процідіть суміш через сито.
- Обсмажуємо млинці на розігрітій сковорідці з обох сторін до готовності.
– 200 грамів соку лимона;
– цедра трьох лимонів;
– 120 грамів цукру;
– 90 грамів вершкового масла;
– 6 яєчних жовтків.
Приготування:
- З'єднуємо всі інгредієнти окрім масла. Замішуємо до однорідної маси та заварюємо на паровій бані постійно помішуючи до густого стану (коли піде перший гарний пар крем готовий, або коли суміш набере 85 градусів).
- В гарячий крем додаємо масло та вмішуємо його.
- Відправляємо в холодильник на 1 годину, щоб повністю охолов та став ще густіший.
– 500 грамів маскарпоне;
– 20 грамів ванільного цукру.
Приготування:
- Поєднуємо маскарпоне та ванільний цукор.
- Швидко збиваємо до однорідної маси.
- Перекладаємо млинці по черзі чергуючи з лимонним та вершковим кремом.
- Посипаємо все цукром та насолоджуємося.
Смачного!