Млинцевий торт на Масляну: рецепт з ікрою та червоною рибою

15 лютого 2023, 16:02
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Джерело:

Валерія Велігура

Млинці – універсальні. З них можна готувати торти, загортати в налисники, начиняти та обсмажувати в яйці, або просто їсти одразу зі сковорідки.

Ми пропонуємо приготувати з млинців апетитний, яскравий торт. Перемастити шари ніжним крем-сиром, додати трішки червоної риби та ікри.

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Така оригінальна страва стане родзинкою будь-якого столу, буденного чи святкового. Спробуйте, вам сподобається!

Рецепт млинцевого торта з червоною рибою та ікрою

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти для тіста:
 – 2 яйця;
 – 1 чайна ложка цукру;
 – половина чайної ложки солі;
 – 60 грамів борошна;
 – 60 грамів кукурудзяного крохмалю;
 – 400 грамів молока;
 – 40 грамів олії.
Для начинки:
 – 350 грамів крем-сиру (Філадельфія, або інший сир);
 – 3 середніх огірки;
 – пучок кропу;
 – 200 грамів слабосоленого лосося;
 – червона ікра для декору.

Приготування:

  • Змішуємо яйця, цукор, сіль, борошно та крохмаль. Додаємо молоко, олію та ретельно перемішуємо. Перед першим млинцем змащуємо сковорідку олією та добре розігріваємо.
  • Смажимо млинці з обох боків до золотистого кольору. Кладемо один на один, даємо охолонути і вирізаємо кола.

  • Поєднуємо крем-сир, натертий свіжий огірок та подрібнений кріп. ⠀
  • Млинці змащуємо начинкою, кладемо один на один і між ними додаємо лосось. Прикрашаємо ікрою і прибираємо у холодильник на декілька годин. ⠀

Смачного!

Автор: Богданна Рибак