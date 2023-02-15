Млинцевий торт на Масляну: рецепт з ікрою та червоною рибою
15 лютого 2023, 16:02Читать новость на русском
Джерело:Валерія Велігура
Млинці – універсальні. З них можна готувати торти, загортати в налисники, начиняти та обсмажувати в яйці, або просто їсти одразу зі сковорідки.
Ми пропонуємо приготувати з млинців апетитний, яскравий торт. Перемастити шари ніжним крем-сиром, додати трішки червоної риби та ікри.
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Така оригінальна страва стане родзинкою будь-якого столу, буденного чи святкового. Спробуйте, вам сподобається!
Рецепт млинцевого торта з червоною рибою та ікрою
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 2 яйця;
– 1 чайна ложка цукру;
– половина чайної ложки солі;
– 60 грамів борошна;
– 60 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 400 грамів молока;
– 40 грамів олії.
Для начинки:
– 350 грамів крем-сиру (Філадельфія, або інший сир);
– 3 середніх огірки;
– пучок кропу;
– 200 грамів слабосоленого лосося;
– червона ікра для декору.
Приготування:
- Змішуємо яйця, цукор, сіль, борошно та крохмаль. Додаємо молоко, олію та ретельно перемішуємо. Перед першим млинцем змащуємо сковорідку олією та добре розігріваємо.
- Смажимо млинці з обох боків до золотистого кольору. Кладемо один на один, даємо охолонути і вирізаємо кола.
- Поєднуємо крем-сир, натертий свіжий огірок та подрібнений кріп. ⠀
- Млинці змащуємо начинкою, кладемо один на один і між ними додаємо лосось. Прикрашаємо ікрою і прибираємо у холодильник на декілька годин. ⠀
Смачного!