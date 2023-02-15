Млинцевий торт на Масляну: рецепт з ікрою та червоною рибою

Млинці – універсальні. З них можна готувати торти, загортати в налисники, начиняти та обсмажувати в яйці, або просто їсти одразу зі сковорідки.

Ми пропонуємо приготувати з млинців апетитний, яскравий торт. Перемастити шари ніжним крем-сиром, додати трішки червоної риби та ікри.

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Така оригінальна страва стане родзинкою будь-якого столу, буденного чи святкового. Спробуйте, вам сподобається!

Рецепт млинцевого торта з червоною рибою та ікрою

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4 – 6

– 2 яйця;– 1 чайна ложка цукру;– половина чайної ложки солі;– 60 грамів борошна;– 60 грамів кукурудзяного крохмалю;– 400 грамів молока;– 40 грамів олії.– 350 грамів крем-сиру (Філадельфія, або інший сир);– 3 середніх огірки;– пучок кропу;– 200 грамів слабосоленого лосося;– червона ікра для декору.

Приготування:

Змішуємо яйця, цукор, сіль, борошно та крохмаль. Додаємо молоко, олію та ретельно перемішуємо. Перед першим млинцем змащуємо сковорідку олією та добре розігріваємо.

Смажимо млинці з обох боків до золотистого кольору. Кладемо один на один, даємо охолонути і вирізаємо кола.

Поєднуємо крем-сир, натертий свіжий огірок та подрібнений кріп. ⠀

Млинці змащуємо начинкою, кладемо один на один і між ними додаємо лосось. Прикрашаємо ікрою і прибираємо у холодильник на декілька годин. ⠀

Смачного!