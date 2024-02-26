Смачні млинці можна зробити без борошна: вам потрібен лише вчорашній хліб
26 лютого 2024, 13:51Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Найпростіший і найшвидший спосіб приготувати млинці – зробити їх зі вчорашнього хліба. Вони вийдуть пухкими та смачними.
На приготування таких млинців йде мало часу. Окрім цього, для тіста не треба ні грама борошна.
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Млинці з хліба
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 400 грамів білого хліба;
– 4 яйця;
– 300 мілілітрів молока;
– 60 грамів масла 73%;
– 30 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 30 мілілітрів олії.
Млинці з хліба вас здивують / Фото unsplash
Приготування:
- Хліб наріжте кубиками. У каструлі закип'ятіть молоко, додайте масло, хліб і залиште на 30 хвилин для набухання.
- Яйця збийте зі звичайним і ванільним цукром, змішайте з хлібною масою. Збивайте до однорідності.
- Розігрійте пательню з олією і смажте млинці до рум'яності з обох сторін.