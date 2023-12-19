Просто, але вишукано: рецепт королівських млинців з червоною ікрою на Новий рік

19 грудня 2023, 23:38
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Джерело:

cesmak.info

Жоден новорічний стіл не обходиться без закусок. А особливе місце серед них посідають млинці з червоною ікрою.

Ці млинці й самі по собі дуже смачні. Проте разом з вершковим сиром та ікрою вони принесуть вам подвійне задоволення на свята.

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Рецепт новорічної закуски з млинців та червоної ікри

  • Час: 1 година
  • Порцій: 5
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 1 склянка молока;
– 2 склянки борошна;
– 1 столова ложка цукру;
– половина чайної ложки солі;
– 40 мілілітрів олії;
– 50 грамів вершкового масла 73%;
– 80 грамів червоної ікри;
– 150 грамів вершкового сиру.

Приготування:

  1. Змішайте яйця, сіль, цукор та половину молока. Додайте просіяне борошно та розмішайте до зникнення грудочок. Влийте решту молока, олію і знову перемішайте.
  2. Смажте млинці з двох боків, кожен змащуйте вершковим маслом.
  3. Змастіть один бік млинця вершковим сиром, підігніть 2 краї до середини, утворивши напівпрямокутник, після чого скрутіть його в рулетик.
  4. Розріжте скручений млинець навпіл, викладіть на тарілку та прикрасьте зверху червоною ікрою.
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Автор: Ольга Котів