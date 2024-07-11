Ще кращі, ніж оладки: готуємо кабачкові млинці
11 липня 2024, 17:58Читать новость на русском
Джерело:Picante Cooking
Зазвичай з кабачків готують оладки. Однак радимо зробити млинці, які можна подавати зі смачною начинкою.
Також їх можна їсти просто зі сметаною. Спробуйте – вам сподобається.
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Млинці з кабачків
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 2 кабачки;
– 2 яйця;
– 100 грамів сметани чи натурального йогурту;
– 100 мілілітрів молока;
– 120 грамів борошна;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 30 мілілітрів олії.
Приготування:
- Помиті кабачки помістіть в чашу блендера й добре подрібніть. Також їх можна натерти на дрібній терці.
- У глибокій мисці змішайте сметану, яйця, сіль, молоко, олію та борошно. Вінчиком збийте все до однорідної консистенції.
- Додайте кабачки разом із соком, що стік при подрібнюванні, та добре вимішайте. Залиште на 5 хвилин й знову добре вимішайте тісто.
- На середньому вогні розігрійте пательню для млинців й вилийте на неї трохи тіста.
- Розрівняйте й смажте, доки поверхня млинця не "схопиться". Обережно переверніть млинець на інший бік й смажте до готовності.