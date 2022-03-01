Млинці на Масляну: смакують і з грибами, і з медом
1 березня 2022 , 17:28Читать новость на русском
Тиждень перед Великим постом – Сиропусний. У ці дні ми готуємо найрізноманітніші страви з молоком та сиром. Ось дуже вдалий рецепт молочних млинців. Начинка – на ваш смак.
Млинці на молоці виходять тонкі та ароматні. Начиняти їх можна будь-чим: грибами, тушкованою капустою, трояндовим чи яблучним конфітюром або просто джемом.
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Рецепт млинців на молоці
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6
Фото BBC
– 2 склянки молока;
– 1 столова ложка олії;
– 2 курячих яйця;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 200 – 250 грамів пшеничного борошна.
Приготування:
- Змішайте в глибокій мисці яйця з цукром та сіллю.
- Нагрійте молоко до кімнатної температури. Влийте 1 склянку до яєчної суміші й перемішайте.
- Поступово додайте борошно й ретельно все вимішайте. Тісто на млинці має вийти без грудочок, однорідним.
- Влийте решту молока, олію й перемішайте. Якщо тісто загусте – додайте ще молока, якщо зарідке – 1 – 2 столові ложки борошна (додатково до норми за рецептом).
- Розігрійте сковороду й посмажте на ній млинці з обох боків до золотавого кольору.
Смачного!