Млинці на Масляну: смакують і з грибами, і з медом

1 березня 2022 , 17:28
Читать новость на русском

Тиждень перед Великим постом – Сиропусний. У ці дні ми готуємо найрізноманітніші страви з молоком та сиром. Ось дуже вдалий рецепт молочних млинців. Начинка – на ваш смак.

Млинці на молоці виходять тонкі та ароматні. Начиняти їх можна будь-чим: грибами, тушкованою капустою, трояндовим чи яблучним конфітюром або просто джемом.

Читайте також Ап – і готово: три смачні та швидкі страви з куркою

Рецепт млинців на молоці

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 6


Фото BBC

Інгредієнти:
 – 2 склянки молока;
 – 1 столова ложка олії;
 – 2 курячих яйця;
 – 2 столові ложки цукру;
 – 1 чайна ложка солі;
 – 200 – 250 грамів пшеничного борошна.

Приготування:

  1. Змішайте в глибокій мисці яйця з цукром та сіллю.
  1. Нагрійте молоко до кімнатної температури. Влийте 1 склянку до яєчної суміші й перемішайте.
  1. Поступово додайте борошно й ретельно все вимішайте. Тісто на млинці має вийти без грудочок, однорідним.
  1. Влийте решту молока, олію й перемішайте. Якщо тісто загусте – додайте ще молока, якщо зарідке – 1 – 2 столові ложки борошна (додатково до норми за рецептом).
  1. Розігрійте сковороду й посмажте на ній млинці з обох боків до золотавого кольору.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак