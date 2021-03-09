Смачні млинці з грибами: рецепт від Тані Литвинової

Від 8 до 14 березня - тиждень святкування Масляної. Тетяна Литвинова поділилась з читачами у інстаграм рецептом млинців з грибами та сиром, які ви з легкістю можете приготувати вдома.
Тетяна Литвинова розповідає як приготувати смачні млинці з грибами та сиром. Щоб начинка була ніжною і соковитою треба цибулю обсмажити з маслом гхі. Ми впевнені, що ця чудова страва сподобається усім гостям не тільки смаком, а й оригінальною презентацією.
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Рецепт млинців
Інгредієнти:
– 300 грамів грибів (печериці);
– 200 грамів цибулі;
– 150 мілілітрів вершків 15%;
– 30 грамів масло гхі;
– 100 грамів сиру (Моцарела або Сулугуні);
– зелена цибуля;
– 1 чайна ложка солі.
- Для приготування начинки ретельно помийте гриби. Для того, щоб почистити гриби, викладіть у тарілку з водою, додайте дві столові ложки борошна, залиште на декілька хвилин. Зцідіть воду, викладіть у чашу блендера, подрібніть.
- Почистіть цибулю від лушпиння, подрібніть у блендері.
- На розігріту пательню, викладіть масло гхі, обсмажте цибулю до золотої скоринки, додайте гриби, додайте сіль, перець, вершки, тушкуйте 10 хвилин.
- Помийте пір'я зеленої цибулі, викладіть у миску, залийте окропом, залиште на одну хвилину.
- Сир натріть на грубій тертці.
- На середину готового млинця викладіть тертий сир, начинку, загорніть у мішечок, зверху зав'яжіть пір'ям зеленої цибулі.
- Розігрійте духовку до температури 160 градусів, викладіть на деко, відправте запікатись на п'ять хвилин.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Млинці з грибами – рецепт від Тані Литвинової у відео: