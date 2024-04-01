Що обрати на сніданок: рецепт млинців на молоці

Запах млинців, що готуються на сніданок, неодмінно розбуджує апетит кожного. Це справжня класика ранкового столу, що вражає своєю ніжністю.

Що стосується начинок, то вони можуть бути надзвичайно різноманітними – від класичної комбінації до екзотичних фруктових сумішей або солоних начинок з м'яса та овочів. Млинці – це полотно для кулінарної творчості, де можна виразити свою уяву та експериментувати з різноманітними смаками.

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Млинці на молоці

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Може бути найрізноманітніша начинка / Фото unsplash

– 1 склянка пшеничної муки;– 2 яйця;– 1 склянка молока;– 1/4 чайної ложки солі;– 1 столова ложка олії.

Приготування:

У глибокій мисці розділіть яйця та збийте їх добре вилкою. Додайте молоко та олію до яєць, знову добре змішайте. Поступово додавайте муку та сіль, змішуючи до отримання рівномірного тіста без грудочок. Замішайте тісто. Розігрійте сковороду на середньому вогні та додайте трохи олії. Злегка виміряйте тісто і вилийте його на розігріту сковорідку, рівномірно розподіляючи по дну. Смажте млинці з обох сторін до золотистого кольору, приблизно по 1 – 2 хвилини з кожного боку. Повторюйте цей процес до закінчення тіста, додаючи олію за необхідності. Подавайте млинці гарячими, складеними в рулет або у пів кружки, заповнені з вашими улюбленими начинками, такими як варення, сир, фрукти або вершки. Прикрасити їх можна за бажанням медом, ягодами, фруктами чи цукром-пудрою.