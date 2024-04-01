Що стосується начинок, то вони можуть бути надзвичайно різноманітними – від класичної комбінації до екзотичних фруктових сумішей або солоних начинок з м'яса та овочів. Млинці – це полотно для кулінарної творчості, де можна виразити свою уяву та експериментувати з різноманітними смаками.
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Млинці на молоці
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Може бути найрізноманітніша начинка / Фото unsplash
Приготування:
- У глибокій мисці розділіть яйця та збийте їх добре вилкою.
- Додайте молоко та олію до яєць, знову добре змішайте.
- Поступово додавайте муку та сіль, змішуючи до отримання рівномірного тіста без грудочок.
- Замішайте тісто.
- Розігрійте сковороду на середньому вогні та додайте трохи олії.
- Злегка виміряйте тісто і вилийте його на розігріту сковорідку, рівномірно розподіляючи по дну.
- Смажте млинці з обох сторін до золотистого кольору, приблизно по 1 – 2 хвилини з кожного боку.
- Повторюйте цей процес до закінчення тіста, додаючи олію за необхідності.
- Подавайте млинці гарячими, складеними в рулет або у пів кружки, заповнені з вашими улюбленими начинками, такими як варення, сир, фрукти або вершки. Прикрасити їх можна за бажанням медом, ягодами, фруктами чи цукром-пудрою.