Что касается начинок, то они могут быть чрезвычайно разнообразными – от классической комбинации до экзотических фруктовых смесей или соленых начинок из мяса и овощей. Блины – это полотно для кулинарного творчества, где можно выразить свое воображение и экспериментировать с различными вкусами.

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Блины на молоке

Время: 30 минут

30 минут Порций: 4

Может быть самая разнообразная начинка / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 1 стакан пшеничной муки;

– 2 яйца;

– 1 стакан молока;

– 1/4 чайной ложки соли;

– 1 столовая ложка растительного масла.

Приготовление:

В глубокой миске разделите яйца и взбейте их хорошо вилкой. Добавьте молоко и масло к яйцам, снова хорошо смешайте. Постепенно добавляйте муку и соль, смешивая до получения равномерного теста без комочков. Замешайте тесто. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного масла. Слегка вымерьте тесто и вылейте его на разогретую сковородку, равномерно распределяя по дну. Жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета, примерно по 1 – 2 минуты с каждой стороны. Повторяйте этот процесс до окончания теста, добавляя масло по необходимости. Подавайте блины горячими, сложенными в рулет или в пол кружка, заполненные с вашими любимыми начинками, такими как варенье, творог, фрукты или сливки. Украсить их можно по желанию медом, ягодами, фруктами или сахаром-пудрой.

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