Что касается начинок, то они могут быть чрезвычайно разнообразными – от классической комбинации до экзотических фруктовых смесей или соленых начинок из мяса и овощей. Блины – это полотно для кулинарного творчества, где можно выразить свое воображение и экспериментировать с различными вкусами.

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Блины на молоке

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Как приготовить блинчики

Может быть самая разнообразная начинка / Фото unsplash

Приготовление:

  1. В глубокой миске разделите яйца и взбейте их хорошо вилкой.
  2. Добавьте молоко и масло к яйцам, снова хорошо смешайте.
  3. Постепенно добавляйте муку и соль, смешивая до получения равномерного теста без комочков.
  4. Замешайте тесто.
  5. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного масла.
  6. Слегка вымерьте тесто и вылейте его на разогретую сковородку, равномерно распределяя по дну.
  7. Жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета, примерно по 1 – 2 минуты с каждой стороны.
  8. Повторяйте этот процесс до окончания теста, добавляя масло по необходимости.
  9. Подавайте блины горячими, сложенными в рулет или в пол кружка, заполненные с вашими любимыми начинками, такими как варенье, творог, фрукты или сливки. Украсить их можно по желанию медом, ягодами, фруктами или сахаром-пудрой.