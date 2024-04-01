Что касается начинок, то они могут быть чрезвычайно разнообразными – от классической комбинации до экзотических фруктовых смесей или соленых начинок из мяса и овощей. Блины – это полотно для кулинарного творчества, где можно выразить свое воображение и экспериментировать с различными вкусами.
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Блины на молоке
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Может быть самая разнообразная начинка / Фото unsplash
Приготовление:
- В глубокой миске разделите яйца и взбейте их хорошо вилкой.
- Добавьте молоко и масло к яйцам, снова хорошо смешайте.
- Постепенно добавляйте муку и соль, смешивая до получения равномерного теста без комочков.
- Замешайте тесто.
- Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного масла.
- Слегка вымерьте тесто и вылейте его на разогретую сковородку, равномерно распределяя по дну.
- Жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета, примерно по 1 – 2 минуты с каждой стороны.
- Повторяйте этот процесс до окончания теста, добавляя масло по необходимости.
- Подавайте блины горячими, сложенными в рулет или в пол кружка, заполненные с вашими любимыми начинками, такими как варенье, творог, фрукты или сливки. Украсить их можно по желанию медом, ягодами, фруктами или сахаром-пудрой.