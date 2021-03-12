Рецепт млинців на кефірі з бананами та шоколадною пастою від Лізи Глінської

Ліза Глінська поділилася рецептом смачних млинців на кефірі з шоколадною начинкою, які прийдуть до смаку кожному члену родини.

Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилася рецептом смачних млинців на кефірі, які вона з теплотою згадує з дитинства.

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Дівчина пригадала, що приготуванням млинців у її сім'ї завжди займався батько.

Пам'ятаю, прокинувшись зранку, бігла на кухню, а там тато готував млинці, від яких не можливо було відірватися, – прокоментувала Ліза Глінська.

Як приготувати млинці на кефірі

У мисці змішайте кефір та яйця, додайте соду з цукром та сіллю – перемішайте до однорідної консистенції. Додайте до суміші борошно, перебийте тісто ручним блендером до гладкості. Додайте до тіста теплу воду та рослинну олію – перемішайте. Обсмажте млинці на розігрітій сковорідці з обох сторін до готовності. Викладіть готовий млинець на тарілку, зверху ще один навхрест, змастіть шоколадною пастою. Викладіть порізані кружечками банани та загорніть млинці у вигляді рола. Наріжте роли з млинців на шматочки товщиною 2-2,5 сантиметри.

– 100 г яєць;– 250 г кефіру;– 1/3 ч. л соди;– сіль;– 20 г цукру;– 150 г борошна;– 120 мл води;– 30 мл рослинної олії.– банани;– шоколадна паста Nutella;

За бажанням, на млинці можна викласти свіжі листочки м'яти та полуничний джем. Смачного!

Роли з млинців та шоколадної пасти / Ліза Глінська