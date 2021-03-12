Рецепт млинців на кефірі з бананами та шоколадною пастою від Лізи Глінської

Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Ліза Глінська поділилася рецептом смачних млинців на кефірі з шоколадною начинкою, які прийдуть до смаку кожному члену родини.
Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилася рецептом смачних млинців на кефірі, які вона з теплотою згадує з дитинства.
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Дівчина пригадала, що приготуванням млинців у її сім'ї завжди займався батько.
Пам'ятаю, прокинувшись зранку, бігла на кухню, а там тато готував млинці, від яких не можливо було відірватися, – прокоментувала Ліза Глінська.
За бажанням, на млинці можна викласти свіжі листочки м'яти та полуничний джем. Смачного!
Роли з млинців та шоколадної пасти / Ліза Глінська