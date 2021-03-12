Рецепт млинців на кефірі з бананами та шоколадною пастою від Лізи Глінської

12 березня 2021 , 18:18
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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Ліза Глінська поділилася рецептом смачних млинців на кефірі з шоколадною начинкою, які прийдуть до смаку кожному члену родини.

Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилася рецептом смачних млинців на кефірі, які вона з теплотою згадує з дитинства.

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Дівчина пригадала, що приготуванням млинців у її сім'ї завжди займався батько.

Пам'ятаю, прокинувшись зранку, бігла на кухню, а там тато готував млинці, від яких не можливо було відірватися, – прокоментувала Ліза Глінська.

Як приготувати млинці на кефірі

Інгредієнти:
– 100 г яєць;
– 250 г кефіру;
– 1/3 ч. л соди;
– сіль;
– 20 г цукру;
– 150 г борошна;
– 120 мл води;
– 30 мл рослинної олії.
Для начинки:
– банани;
– шоколадна паста Nutella;
  1. У мисці змішайте кефір та яйця, додайте соду з цукром та сіллю – перемішайте до однорідної консистенції.
  2. Додайте до суміші борошно, перебийте тісто ручним блендером до гладкості.
  3. Додайте до тіста теплу воду та рослинну олію – перемішайте.
  4. Обсмажте млинці на розігрітій сковорідці з обох сторін до готовності.
  5. Викладіть готовий млинець на тарілку, зверху ще один навхрест, змастіть шоколадною пастою.
  6. Викладіть порізані кружечками банани та загорніть млинці у вигляді рола.
  7. Наріжте роли з млинців на шматочки товщиною 2-2,5 сантиметри.

За бажанням, на млинці можна викласти свіжі листочки м'яти та полуничний джем. Смачного!

Роли з млинців та шоколадної пасти / Ліза Глінська