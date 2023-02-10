Млинці для донечки: Мартиновська поділилася родинним рецептом

10 лютого 2023, 11:59
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Джерело:

Ольга Мартиновська

Українська шеф-кухарка та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Оля Мартиновська поділилася з читачами рецептом улюблених млинців, які щоразу готує для донечки Віри.

У своєму блозі в соцмережах Мартиновська часто розповідає про донечку віру, її харчування та улюблені страви.

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Дівчина відзначила, що її донька з двох років щоранку їсть млинець. Мартиновська сміється, адже після звичного 
"Донь, давай омлетик" вона каже "Добре, тільки після млинця".

Щоб і ви могли приготувати ці чудо-млинці для своєї малечі, шеф-кухарка детально описала рецепт страви. Вони виходять тонкими, ніжними та надзвичайно смачні.

Рецепт млинців від Олі Мартиновської

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 1 – 2
Інгредієнти:
 – 1 куряче яйце;
 – склянка молока;
 – дрібка солі;
 – дрібка цукру;
 – 2 столові ложки борошна;
 – 1 столова ложка вершкового масла або олії.

Приготування:

  • Вибиваємо яйце у миску, з'єднуємо з 2 столовими ложками молока, сіллю та цукром.
  • Перемішуємо вінчиком та висипаємо борошно. Тісто повинно бути густим та без грудочок.

  • Вливаємо решту молока, розтоплене вершкове масло чи олію та знову перемішуємо, до однорідної консистенції.
  • Розігріваємо сковорідку та готуємо млинці – обсмажуємо з двох сторін до готовності.

Млинці готові!

Подавайте їх до столу гарячими, холодними, добре смакую і розігрітими (запеченими) Щодо начинок: обирайте на свій смак. Це може бути шоколадна паста, варення, згущене молоко, або відварена курочка чи овочі.

Автор: Богданна Рибак