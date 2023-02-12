Млинці з телятиною запечені у духовці: смачний рецепт на кілька днів

12 лютого 2023, 13:27
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Джерело:

Смачні рецепти

Безумовно, млинці одна з улюблених страв українців. Їх готують різного розміру, товщини та зрізними начинками.

Млинці з м’ясом запечені у духовці – це щось нове для нас, адже ми звикли просто обсмажити їх на сковорідці та одразу подавати до столу.

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Спробуйте приготувати млинці з м'ясною начинкою та запекти їх під соусом. Начинку обирайте на ваш смак: з курячого філе вони вийдуть особливо ніжними.

Рецепт запечених млинців з соусом

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 10 – 15 штук
Інгредієнти для начинки:
 – 600 грамів фаршу;
 – цибуля;
 – морква;
 – солодкий перець;
 – 5 столових ложок томатної пасти;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – зелена цибуля.
Для млинців:
 – 250 грамів молока
 – 250 грамів теплої води
 – 200 грамів борошна
 – 4 яйця
 – 2 столові ложки цукру
 – дрібка солі
 – 60 грамів вершкового масла.
Для соусу:
 – 300 грамів молока;
 – 20 грамів масла;
 – сіль;
 – мускатний горіх;
 – 30 – 50 грамів сиру;
 – 100 грамів моцарели.

Приготування:

  • Для начинки обсмажуємо дрібно нарізані овочі, додаємо фарш, сіль, спеції та томатну пасту. Добре перемішуємо та готуємо на середньому вогні 10 – 15 хвилин.
  • Для млинців до теплого молока додаємо яйця, цукор, сіль та добре перемішуємо. Не припиняючи мішати вводимо теплу воду та борошно. Останнім додаємо розтоплене вершкове масло та добре перемішуємо.
  • Смажимо млинці на розігрітій сковорідці, на середньому вогні до золотистої скоринки з кожної зі сторін.

  • Для соусу на вершковому маслі обсмажуємо борошно 1 хвилинку. Вливаємо молоко, додаємо сіль, мускатний горіх та сир. При постійному помішуванні загущуємо соус на середньому вогні.
  • На млинець викладаємо 2 столові ложки фаршу та посипаємо зеленою цибулькою, закручуємо у рулетик.
  • Перекладаємо рулетики в форму, заливаємо соусом та присипаємо натертим сиром.
  • Відправляємо в розігріту до 190 градусів духовку на 20 – 30 хвилин до утворення золотистої скоринки.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак