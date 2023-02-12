Млинці з телятиною запечені у духовці: смачний рецепт на кілька днів
12 лютого 2023, 13:27Читать новость на русском
Джерело:Смачні рецепти
Безумовно, млинці одна з улюблених страв українців. Їх готують різного розміру, товщини та зрізними начинками.
Млинці з м’ясом запечені у духовці – це щось нове для нас, адже ми звикли просто обсмажити їх на сковорідці та одразу подавати до столу.
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Спробуйте приготувати млинці з м'ясною начинкою та запекти їх під соусом. Начинку обирайте на ваш смак: з курячого філе вони вийдуть особливо ніжними.
Рецепт запечених млинців з соусом
- Час: 80 хвилин
- Порції: 10 – 15 штук
– 600 грамів фаршу;
– цибуля;
– морква;
– солодкий перець;
– 5 столових ложок томатної пасти;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– зелена цибуля.
Для млинців:
– 250 грамів молока
– 250 грамів теплої води
– 200 грамів борошна
– 4 яйця
– 2 столові ложки цукру
– дрібка солі
– 60 грамів вершкового масла.
Для соусу:
– 300 грамів молока;
– 20 грамів масла;
– сіль;
– мускатний горіх;
– 30 – 50 грамів сиру;
– 100 грамів моцарели.
Приготування:
- Для начинки обсмажуємо дрібно нарізані овочі, додаємо фарш, сіль, спеції та томатну пасту. Добре перемішуємо та готуємо на середньому вогні 10 – 15 хвилин.
- Для млинців до теплого молока додаємо яйця, цукор, сіль та добре перемішуємо. Не припиняючи мішати вводимо теплу воду та борошно. Останнім додаємо розтоплене вершкове масло та добре перемішуємо.
- Смажимо млинці на розігрітій сковорідці, на середньому вогні до золотистої скоринки з кожної зі сторін.
- Для соусу на вершковому маслі обсмажуємо борошно 1 хвилинку. Вливаємо молоко, додаємо сіль, мускатний горіх та сир. При постійному помішуванні загущуємо соус на середньому вогні.
- На млинець викладаємо 2 столові ложки фаршу та посипаємо зеленою цибулькою, закручуємо у рулетик.
- Перекладаємо рулетики в форму, заливаємо соусом та присипаємо натертим сиром.
- Відправляємо в розігріту до 190 градусів духовку на 20 – 30 хвилин до утворення золотистої скоринки.
Смачного!