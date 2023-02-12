Млинці з телятиною запечені у духовці: смачний рецепт на кілька днів

Безумовно, млинці одна з улюблених страв українців. Їх готують різного розміру, товщини та зрізними начинками.

Млинці з м’ясом запечені у духовці – це щось нове для нас, адже ми звикли просто обсмажити їх на сковорідці та одразу подавати до столу.

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Спробуйте приготувати млинці з м'ясною начинкою та запекти їх під соусом. Начинку обирайте на ваш смак: з курячого філе вони вийдуть особливо ніжними.

Рецепт запечених млинців з соусом

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 10 – 15 штук

– 600 грамів фаршу;– цибуля;– морква;– солодкий перець;– 5 столових ложок томатної пасти;– сіль;– чорний мелений перець;– зелена цибуля.– 250 грамів молока– 250 грамів теплої води– 200 грамів борошна– 4 яйця– 2 столові ложки цукру– дрібка солі– 60 грамів вершкового масла.– 300 грамів молока;– 20 грамів масла;– сіль;– мускатний горіх;– 30 – 50 грамів сиру;– 100 грамів моцарели.

Приготування:

Для начинки обсмажуємо дрібно нарізані овочі, додаємо фарш, сіль, спеції та томатну пасту. Добре перемішуємо та готуємо на середньому вогні 10 – 15 хвилин.

Для млинців до теплого молока додаємо яйця, цукор, сіль та добре перемішуємо. Не припиняючи мішати вводимо теплу воду та борошно. Останнім додаємо розтоплене вершкове масло та добре перемішуємо.

Смажимо млинці на розігрітій сковорідці, на середньому вогні до золотистої скоринки з кожної зі сторін.

Для соусу на вершковому маслі обсмажуємо борошно 1 хвилинку. Вливаємо молоко, додаємо сіль, мускатний горіх та сир. При постійному помішуванні загущуємо соус на середньому вогні.

На млинець викладаємо 2 столові ложки фаршу та посипаємо зеленою цибулькою, закручуємо у рулетик.

Перекладаємо рулетики в форму, заливаємо соусом та присипаємо натертим сиром.

Відправляємо в розігріту до 190 градусів духовку на 20 – 30 хвилин до утворення золотистої скоринки.

Смачного!