Млинці з твердим сиром: таких ви ще не куштували

28 січня 2023, 13:44
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Джерело:

Юлія Сімончук

Такий варіант домашніх млинців точно сподобається як дітям, так і дорослим.

Млинці з твердим сиром – відмінний варіант для сніданку, обіду чи вечері. Їх можна начиняти різними соленими продуктами, а можна їсти просто без нічого, або з соусом.

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Повірте, цей рецепт млинців стане для вас справжнім відкриттям.

Рецепт млинців з твердим сиром

  • Час: 1 година
  • Порції: 15 – 17 штук
Інгредієнти:
 – 500 грамів молока;
 – 200 грамів борошна;
 – 2 яйця;
 – 4 столові ложки олії;
 – 1 чайна ложка розпушувача;
 – 2 столові ложки цукру;
 – 1 чайна ложка солі;
 – 150 грамів твердого сиру;
 – улюблена зелень.

Приготування:

  • Яйця злегка збиваємо з цукром та сіллю, додаємо молоко (трішки тепле), перемішуємо до однорідності. 
  • Додаємо борошно просіяне з розпушувачем, збиваємо блендером до однорідності.
  • Додаємо олію та натертий на дрібну тертку сир і перемішуємо до однорідної консистенції.
  • Смажимо млинці на розігрітій сковорідці з обох боків.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак