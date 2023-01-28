Млинці з твердим сиром: таких ви ще не куштували

Такий варіант домашніх млинців точно сподобається як дітям, так і дорослим.

Млинці з твердим сиром – відмінний варіант для сніданку, обіду чи вечері. Їх можна начиняти різними соленими продуктами, а можна їсти просто без нічого, або з соусом.

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Повірте, цей рецепт млинців стане для вас справжнім відкриттям.

Рецепт млинців з твердим сиром

Час: 1 година

1 година Порції: 15 – 17 штук

– 500 грамів молока;– 200 грамів борошна;– 2 яйця;– 4 столові ложки олії;– 1 чайна ложка розпушувача;– 2 столові ложки цукру;– 1 чайна ложка солі;– 150 грамів твердого сиру;– улюблена зелень.

Приготування:

Яйця злегка збиваємо з цукром та сіллю, додаємо молоко (трішки тепле), перемішуємо до однорідності.

Додаємо борошно просіяне з розпушувачем, збиваємо блендером до однорідності.

Додаємо олію та натертий на дрібну тертку сир і перемішуємо до однорідної консистенції.

Смажимо млинці на розігрітій сковорідці з обох боків.

Смачного!