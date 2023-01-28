Млинці з твердим сиром: таких ви ще не куштували
28 січня 2023, 13:44Читать новость на русском
Джерело:Юлія Сімончук
Такий варіант домашніх млинців точно сподобається як дітям, так і дорослим.
Млинці з твердим сиром – відмінний варіант для сніданку, обіду чи вечері. Їх можна начиняти різними соленими продуктами, а можна їсти просто без нічого, або з соусом.
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Повірте, цей рецепт млинців стане для вас справжнім відкриттям.
Рецепт млинців з твердим сиром
- Час: 1 година
- Порції: 15 – 17 штук
– 500 грамів молока;
– 200 грамів борошна;
– 2 яйця;
– 4 столові ложки олії;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 150 грамів твердого сиру;
– улюблена зелень.
Приготування:
- Яйця злегка збиваємо з цукром та сіллю, додаємо молоко (трішки тепле), перемішуємо до однорідності.
- Додаємо борошно просіяне з розпушувачем, збиваємо блендером до однорідності.
- Додаємо олію та натертий на дрібну тертку сир і перемішуємо до однорідної консистенції.
- Смажимо млинці на розігрітій сковорідці з обох боків.
Смачного!