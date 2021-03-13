Млинці з сиром та шоколадною глазур'ю: домашній рецепт

Найкращий десерт на Масляну – млинці з сиром та шоколадною глазур'ю. Приготуйте для своїх рідних – вони будуть у захваті.
Ароматні млинці з домашнім сиром та шоколадною глазур'ю можна подавати на сніданок або на десерт. Також можна додати фрукти, горіхи або сухофрукти.
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Рецепт млинців з сиром
Інгредієнти:
– 500 мілілітрів молока 3,2%;
– 350 грамів борошна;
– 3 яйця;
– дрібка солі;
– 2 столові ложки соняшникової олії.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці змішайте яйця з молоком, додайте олію, сіль, борошно, перемішайте до однорідної консистенції. Залиште тісто при кімнатній температурі на 15-20 хвилин.
- На гарячу пательню додайте олію, вилийте невелику кількість тіста, рівномірно розподіліть. Кожен млинець обсмажте протягом 2-3 хвилин з двох сторін.
Як приготувати начинку
Інгредієнти:
– 500 грамів домашнього сиру;
– 150 грамів сметани;
– 3 столові ложки цукру;
– ванільний цукор.
- У миску викладіть домашній сир, додайте цукор, ванільний цукор, сметану, перемішайте до однорідної консистенції.
- На середину млинця викладіть начинку, сформуйте у формі конверту.
Як приготувати шоколадну глазур
Інгредієнти:
– 100 грамів шоколаду;
– 100 грамів вершків 30%.
- У каструлі на маленькому вогні розтопіть шоколад, додайте вершки, перемішайте до однорідної консистенції, варіть декілька хвилин до готовності.
- Викладіть млинці на тарілку, полийте шоколадною глазур'ю. Подавайте гарячими. Смачного!