Мочені яблука на зиму: рецепт смачної закуски на кожен день
3 вересня 2021 , 18:35Читать новость на русском
Джерело:Господарочка
Якщо ви ніколи не куштували квашені (мочені) яблука – настав час спробувати! Процес приготування не складний, а самі мочені яблука мають приємний кисло-солодкий смак і дуже довго зберігаються.
В сезон яблук ви не можете пройти повз цю цікаву та смачну закуску. Мочені (квашені) яблука – відмінна закуска до будь-якої події: звичайний обід, родинне застілля чи посиденьки з друзями.
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Щоправда, готувати їх потрібно завчасно, адже на це потрібно 35 – 40 днів. Але смак яблук того вартий!
Рецепт мочених (квашених) яблук
- Час: 35 – 40 днів
Мочені яблука / Фото Агромаркет
– яблука;
– листя вишні;
– листя смородини;
– листя естрагону;
– 250 г житнього борошна;
– 1 ст. л. сухої гірчиці;
– 1 ст. л. цукру;
– 1 ст. л. солі.
Приготування:
- Підготуйте посуд, в якому будете готувати яблука. Найкраще підійде велика каструля або емальоване відро. З білої лляної тканини бажано пошити або придбати мішок на 20 сантиметрів вище посуду.
- Мішок вкладіть у миску чи відро, в якому будете готувати квашені яблука, а на його дно – шар з листя смородини, вишні та естрагону завтовшки 2 сантиметри.
- Ретельно помийте яблука, просушіть їх на шарі паперового рушника. Викладіть яблука у два ряди в мішку плодоніжками вгору.
- Далі знову шар з листя, далі знову два ряди яблук. Таким чином наповніть миску чи відро до самого верху.
- Верх мішка стягаємо і закручуємо. Зверху яблук кладемо дерев’яний кружок і щось важке (камінь, цеглина, гиря).
- Для мочених яблук потрібно приготувати маринад (сусло).
Мочені яблука в діжці / Фото Агромаркет
- Розчиніть інгредієнти для маринаду в невеликій кількості окропу, далі залийте рештою окропу.
- Перемішайте маринад, охолодіть та дайте настоятися.
- Залийте маринадом яблука та залишіть настоюватися 35 – 40 днів при низькій температурі.
- Квашені яблука готові до поживання. Смачного!