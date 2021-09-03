Мочені яблука на зиму: рецепт смачної закуски на кожен день

3 вересня 2021 , 18:35
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Джерело:

Господарочка

Якщо ви ніколи не куштували квашені (мочені) яблука – настав час спробувати! Процес приготування не складний, а самі мочені яблука мають приємний кисло-солодкий смак і дуже довго зберігаються.

В сезон яблук ви не можете пройти повз цю цікаву та смачну закуску. Мочені (квашені) яблука – відмінна закуска до будь-якої події: звичайний обід, родинне застілля чи посиденьки з друзями.

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Щоправда, готувати їх потрібно завчасно, адже на це потрібно 35 – 40 днів. Але смак яблук того вартий!

Рецепт мочених (квашених) яблук

  • Час: 35 – 40 днів


Мочені яблука / Фото Агромаркет

Інгредієнти:
 – яблука;
 – листя вишні;
 – листя смородини;
 – листя естрагону;
 – 250 г житнього борошна;
 – 1 ст. л. сухої гірчиці;
 – 1 ст. л. цукру;
 – 1 ст. л. солі.

Приготування:

  1. Підготуйте посуд, в якому будете готувати яблука. Найкраще підійде велика каструля або емальоване відро. З білої лляної тканини бажано пошити або придбати мішок на 20 сантиметрів вище посуду.
  1. Мішок вкладіть у миску чи відро, в якому будете готувати квашені яблука, а на його дно –  шар з листя смородини, вишні та естрагону завтовшки 2 сантиметри.
  1. Ретельно помийте яблука, просушіть їх на шарі паперового рушника. Викладіть яблука у два ряди в мішку плодоніжками вгору.
  1. Далі знову шар з листя, далі знову два ряди яблук. Таким чином наповніть миску чи відро до самого верху.
  1. Верх мішка стягаємо і закручуємо. Зверху яблук кладемо дерев’яний кружок і щось важке (камінь, цеглина, гиря).
  1. Для мочених яблук потрібно приготувати маринад (сусло).


    Мочені яблука в діжці / Фото Агромаркет
Розрахунок маринаду: на відро окропу беремо 250 грамів житнього борошна,  та по 1 столовій ложці цукру, солі та сухої гірчиці.
  1. Розчиніть інгредієнти для маринаду в невеликій кількості окропу, далі залийте рештою окропу.
  1. Перемішайте маринад, охолодіть та дайте настоятися.
  1. Залийте маринадом яблука та залишіть настоюватися 35 – 40 днів при низькій температурі.
  1. Квашені яблука готові до поживання. Смачного!
Автор: Богданна Рибак