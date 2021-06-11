Рецепт освіжаючого коктейлю мохіто вдома: напій для літньої вечірки

Нереально смачний алкогольний коктейль з додаванням білого рому, свіжої м'яти та цитрусових чудово підійде для літньої вечірки. На його приготування вам потрібно кілька хвилин. Якщо ви не вживаєте алкоголю. просто не додавайте в нього ром – смакуватиме без нього він теж чудово.
Історія напою мохіто
Мохіто – свіжий алкогольний коктейль родом з Куби. Він походить від лікарського тоніку 16 століття – Ель Дрейк.
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Подейкують, що у 1800-х роках африканці, які були поневоленими та працювали на кубинських полях цукрової тростини вживали подібний напій. Оскільки на дорогий ром у них коштів не було, м'ята, лайм та цукор добре маскували неприємний запах дешевого алкоголю.
До речі, коктейль мохіто став другим після дайкірі у списку улюблених коктейлів Ернеста Хемінгуея.
Класичний алкогольний мохіто / Фото Смачно юа
Рецепт приготування алкогольного коктейлю мохіто
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
- Калорійність: 217 ккал
– 2 ч. л цукру;
– 6 – 8 листочків свіжої м'яти;
– 150 мл газованої води;
– 60 мл рому;
– лід на ваш смак;
– 1 лайм.
- Підготуйте всі інгредієнти для напою.
Інгредієнти для коктейлю / Фото the spruce eats
- У високий келих для коктейлю додайте цукор та листочки м'яти.
М'ята і цукор / Фото the spruce eats
- Влийте половину газованої води.
- За допомогою ступки розітріть цукор з м'ятою.
Процес приготування напою / Фото the spruce eats
- Вичавіть сік лайму в келих.
Сік лайма / Фото the spruce eats
- Влийте решту газованої води й ром.
Приготування мохіто / Фото the spruce eats
- Перемішайте коктейль ложкою.
- Наповніть келих льодом.
Додавання льоду в келих / Фото the spruce eats
- Прикрасьте готовий коктейль листочками м'яти.
Готовий напій мохіто / Фото the spruce eats
- Подавайте мохіто охолодженим та з соломинкою. Смачного!