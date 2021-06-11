Рецепт освіжаючого коктейлю мохіто вдома: напій для літньої вечірки

Нереально смачний алкогольний коктейль з додаванням білого рому, свіжої м'яти та цитрусових чудово підійде для літньої вечірки. На його приготування вам потрібно кілька хвилин. Якщо ви не вживаєте алкоголю. просто не додавайте в нього ром – смакуватиме без нього він теж чудово.

Історія напою мохіто

Мохіто – свіжий алкогольний коктейль родом з Куби. Він походить від лікарського тоніку 16 століття – Ель Дрейк.

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Подейкують, що у 1800-х роках африканці, які були поневоленими та працювали на кубинських полях цукрової тростини вживали подібний напій. Оскільки на дорогий ром у них коштів не було, м'ята, лайм та цукор добре маскували неприємний запах дешевого алкоголю.

До речі, коктейль мохіто став другим після дайкірі у списку улюблених коктейлів Ернеста Хемінгуея.



Класичний алкогольний мохіто / Фото Смачно юа

Рецепт приготування алкогольного коктейлю мохіто

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1

1 Калорійність: 217 ккал

Підготуйте всі інгредієнти для напою.





Інгредієнти для коктейлю / Фото the spruce eats

У високий келих для коктейлю додайте цукор та листочки м'яти.





М'ята і цукор / Фото the spruce eats

Влийте половину газованої води. За допомогою ступки розітріть цукор з м'ятою.





Процес приготування напою / Фото the spruce eats

Вичавіть сік лайму в келих.





Сік лайма / Фото the spruce eats

Влийте решту газованої води й ром.





Приготування мохіто / Фото the spruce eats

Перемішайте коктейль ложкою. Наповніть келих льодом.





Додавання льоду в келих / Фото the spruce eats

Прикрасьте готовий коктейль листочками м'яти.





Готовий напій мохіто / Фото the spruce eats

Подавайте мохіто охолодженим та з соломинкою. Смачного!

– 2 ч. л цукру;– 6 – 8 листочків свіжої м'яти;– 150 мл газованої води;– 60 мл рому;– лід на ваш смак;– 1 лайм.