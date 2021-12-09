Молочне задоволення: оригінальний новорічний торт за 5 хвилин без випікання

Якщо ви любите солодке як і ми, але зовсім не має часу на його приготування – приготуйте десерт за 5 хвилин і без випікання. В основі торта згущене молоко, вершковий сир та какао.

До Новорічних свят залишилося зовсім трішки і ми вирішили допомогти вам з вибором торта до столу. Щоб ви не випікали годинами коржі та не готували безліч кремів, ми підготували для вас цікавий варіант без випікання.

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Формування святкового десерту займе всього 15 хвилин, далі за вас все зробить холодильник.

Рецепт новорічного торта зі згущенкою та сиром

Час: 15 хвилин (2 – 3 години на стабілізацію торта)

15 хвилин (2 – 3 години на стабілізацію торта) Порції: 8



Торт за 5 хвилин без випікання / Скріншот з відео

– 180 грамів печива;– 80 грамів вершкового масла;– 150 грамів молока;– 30 грамів желатину;– 400 грамів вершкового сиру;– 200 мілілітрів жирних вершків;– 300 грамів згущеного молока;– 3 столові ложки какао.

Приготування:

Підготуйте для торта круглу форму діаметром 18 сантиметрів. Бортики вкрийте ацетатною плівкою.

Ретельно подрібніть печиво в крихту за допомогою блендера.



Приготування торта / Скріншот з відео

Розтопіть вершкове масло та додайте до крихти – перемішайте.

Викладіть її як основу для торта, втрамбуйте склянкою. Бортики робити не потрібно.

Відправте основу для торта в холодильник на кілька хвилин.

У ледь теплому молоці розчиніть желатин.

Окремо збийте блендером вершковий сир, згущене молоко та вершки.



Приготування торта / Скріншот з відео

Влийте желатин з молоком та ще раз збийте до однорідної маси.

Розділіть масу на дві рівні частини. Одну залишіть як є, а в іншу додайте какао – перемішайте.



Приготування торта / Скріншот з відео

Викладайте торт на пісочну основу за принципом: 2 столові ложки білого крему, дві столові ложки крему з какао.

За допомогою звичайної дерев'яної палички окресліть орнамент на торті: від центру і до центру торта.



Приготування торта / Скріншот з відео

Готовий торт відправте в холодильник на кілька годин, щоб він застиг.



Приготування торта / Скріншот з відео

Готовий торт вийміть з форми, зніміть ацетатну плівку та розріжте на порційні шматочки. Смачного!

Відеорецепт приготування сирного торта зі згущенкою: