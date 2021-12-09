Молочне задоволення: оригінальний новорічний торт за 5 хвилин без випікання

9 грудня 2021 , 17:35
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Джерело:

ютуб Здоровий і смачний

Якщо ви любите солодке як і ми, але зовсім не має часу на його приготування – приготуйте десерт за 5 хвилин і без випікання. В основі торта згущене молоко, вершковий сир та какао.

До Новорічних свят залишилося зовсім трішки і ми вирішили допомогти вам з вибором торта до столу. Щоб ви не випікали годинами коржі та не готували безліч кремів, ми підготували для вас цікавий варіант без випікання. 

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Формування святкового десерту займе всього 15 хвилин, далі за вас все зробить холодильник.

Рецепт новорічного торта зі згущенкою та сиром

  • Час: 15 хвилин (2 – 3 години на стабілізацію торта)
  • Порції: 8


Торт за 5 хвилин без випікання / Скріншот з відео

Інгредієнти:
 – 180 грамів печива;
 – 80 грамів вершкового масла;
 – 150 грамів молока;
 – 30 грамів желатину;
 – 400 грамів вершкового сиру;
 – 200 мілілітрів жирних вершків;
 – 300 грамів згущеного молока;
 – 3 столові ложки какао.

Приготування:

  1. Підготуйте для торта круглу форму діаметром 18 сантиметрів. Бортики вкрийте ацетатною плівкою.
  1. Ретельно подрібніть печиво в крихту за допомогою блендера.


Приготування торта / Скріншот з відео

  1. Розтопіть вершкове масло та додайте до крихти – перемішайте.
  1. Викладіть її як основу для торта, втрамбуйте склянкою. Бортики робити не потрібно.
  1. Відправте основу для торта в холодильник на кілька хвилин.
  1. У ледь теплому молоці розчиніть желатин.
  1. Окремо збийте блендером вершковий сир, згущене молоко та вершки.


Приготування торта / Скріншот з відео

  1. Влийте желатин з молоком та ще раз збийте до однорідної маси.
  1. Розділіть масу на дві рівні частини. Одну залишіть як є, а в іншу додайте какао – перемішайте.


Приготування торта / Скріншот з відео

  1.  Викладайте торт на пісочну основу за принципом: 2 столові ложки білого крему, дві столові ложки крему з какао. 
  1. За допомогою звичайної дерев'яної палички окресліть орнамент на торті: від центру і до центру торта.


Приготування торта / Скріншот з відео

  1. Готовий торт відправте в холодильник на кілька годин, щоб він застиг.


Приготування торта / Скріншот з відео

  1. Готовий торт вийміть з форми, зніміть ацетатну плівку та розріжте на порційні шматочки. Смачного!

Відеорецепт приготування сирного торта зі згущенкою:

 

Автор: Богданна Рибак