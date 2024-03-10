Найзручніший рецепт з усіх: готуємо молоду картоплю по-селянськи на пательні
10 березня 2024, 23:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Хрумка картопля по-селянськи – чи не найулюбленіша страва багатьох. Особливо смачною вона виходить з молодої картоплі.
Ще більшого смаку додасть особливий соус. Така страва вийде дуже ароматною.
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Молода картопля по-селянськи
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 650 грамів картоплі;
– 45 грамів олії;
– 1,5 грама куркуми;
– 1 грам паприки;
– чорний перець, сіль до смаку.
Для соусу:
– 200 грамів сметани;
– 2 зубчики часнику;
– 100 грамів твердого сиру;
– сіль, зелень до смаку.
Приготування:
- Ретельно промийте картоплю. Якщо на ній є багато землі, залийте картоплю водою та лишіть на 30 хвилин відмокати. Після цього землю буде легко прибрати.
- Розріжте кожну картоплину на 4. Викладіть у миску, посипте сіллю, перцем, паприкою і куркумою. Ретельно перемішайте, аби шматочки рівномірно вкрилися спеціями.
- Розігрійте олію у пательні на вогні, трохи більшому за середній. Викладіть картоплю та обсмажте, перемішуючи кожні 3 хвилини, до готовності. На все піде орієнтовно 20 хвилин, але точний час смаження залежить від розміру шматочків, товщини пательні та сили нагріву.
- Готову картоплю перекладіть у застелену серветками або паперовими рушниками миску, щоб вони увібрали зайвий жир.
- Тим часом вичавіть часник, а шматочок сиру натріть на найменшій терці. Подрібніть зелень. Змішайте усі ці інгредієнти зі сметаною. Додайте сіль до смаку. Дайте соусові 15 хвилин настоятися.
- Готову картоплю подавайте гарячою та з соусом.