Найкраща картопля у вашому житті: готуємо з вершками та кропом
10 липня 2024, 20:40Читать новость на русском
Джерело:Yuliia.senych
Молода картопля пасує практично до всього. Зробіть її ще смачнішою, додавши вершки та кріп.
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Молода картопля з вершками
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 1 кілограм молодої картоплі;
– 1 цибулина;
– 70 грамів масла;
– 250 мілілітрів жирних вершків;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– сіль, перець, лавровий лист, кріп до смаку.
Дивіться, як готувати молоду картоплю з вершками: відео
Приготування:
- Картоплю відваріть до готовності в підсоленій воді з додаванням чорного перцю і лаврового листа.
- Для заправки цибулю подрібніть і підсмажте на маслі до легкого золотистого кольору. До цибулі додайте вершки, подрібнені часник і кріп. Тушкуйте 7 – 10 хвилин.
- Заправте картоплю засмажкою. Добре перемішайте і додаємо ще кропу.