Найкраща картопля у вашому житті: готуємо з вершками та кропом

10 липня 2024, 20:40
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Джерело:

Yuliia.senych

Молода картопля пасує практично до всього. Зробіть її ще смачнішою, додавши вершки та кріп.

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Молода картопля з вершками

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм молодої картоплі;
– 1 цибулина;
– 70 грамів масла;
– 250 мілілітрів жирних вершків;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– сіль, перець, лавровий лист, кріп до смаку.

Дивіться, як готувати молоду картоплю з вершками: відео

Приготування:

  1. Картоплю відваріть до готовності в підсоленій воді з додаванням чорного перцю і лаврового листа.
  2. Для заправки цибулю подрібніть і підсмажте на маслі до легкого золотистого кольору. До цибулі додайте вершки, подрібнені часник і кріп. Тушкуйте 7 – 10 хвилин.
  3. Заправте картоплю засмажкою. Добре перемішайте і додаємо ще кропу.
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Автор: Ольга Котів