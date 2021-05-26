Як смачно приготувати молоду картоплю в духовці: простий рецепт

Ароматна, ніжна та м'яка молода картопля – чудовий гарнір до будь-якої страви. Як швидко та легко приготувати вдома – читайте у матеріалі.
Молода картопля, запечена в духовці з хрусткою золотою скоринкою, запашними травами та вершковим смаком, сподобається всім. Також до страви можна подати м'ясо, рибу, гриби та свіжі салати або овочі.
Читайте також Котлета по-київськи: історія походження страви та домашній рецепт
Рецепт запеченої картопліІнгредієнти:
– 500 грамів картоплі;
– 3 столові ложки сметани 10 – 25%;
– 1-2 столові ложки рослинної олії;
– 2 зубчики часнику;
– розмарин;
– перець;
– сіль.
- Картоплю помийте, почистіть, наріжте скибочками.
- Часник, почистіть від шкірки.
- У миску викладіть картоплю, додайте сіль, перець, розмарин, сметану, перемішайте. Залиште на п'ять хвилин.
- Форму змастіть олією, викладіть картоплю, зверху – часник.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 30 – 35 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку. Смачного!