На пательні, у духовці чи варена з кропом: як приготувати молоду картоплю

Сезон молодої картоплі розпочато. Є стільки цікавих рецептів приготування, що кожен може обрати щось собі до смаку.

Молода картопля – це гарнір, який полюбляють абсолютно усі. Є багато способів її приготування, тому можна не боятися, що вона набридне.

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Молода картопля з маслом, цибулею та кропом

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

– пів кілограма молодої картоплі;– 2 столові ложки вершкового масла;– зелена цибуля до смаку;– свіжий кріп до смаку– 1 чайна ложка солі.

Приготування:

Молоду картоплю почистіть від шкірки, вимийте і залийте водою з сіллю. Відваріть картоплю до м'якості приблизно 20 хвилин. Після закінчення цього часу зливаємо воду і додаємо до картоплі масло. Додайте дрібно нарізану зелену цибулю і кріп. Перемішайте і подавайте.

Молода картопля зі сковороди

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

– 1 кілограм молодої картоплі;– олія для смаження;– перець до смаку;– сіль до смаку;– розмарин до смаку;– чебрець до смаку;– часник до смаку.

Приготування:

Картоплю ретельно почистіть. Не знімайте шкірку. На сковороді розігрійте олію. Обсмажте картоплю. Налийте невелику кількість води і накрийте сковороду. Тушкуйте на повільному вогні, поки картопля не стане м’якою. Випаруйте воду. Додайте часник і спеції. Смажте ще кілька хвилин.

Молода картопля у духовці

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

– 1 кілограм молодої картоплі однакового розміру;– 5 – 8 зубчиків часнику;– приблизно 2 – 5 столових ложок оливкової олії;– сіль до смаку;– подрібнена зелень: любисток, чебрець, майоран, кріп, петрушка або розмарин – на вибір до смаку.

Приготування:

Молоду картоплю ретельно почистіть і обсушіть паперовим рушником. Помістіть її в миску і полийте оливковою олією. Якщо вам не подобається смак оливкової олії, можна використовувати розтоплене масло. Додайте продавлений часник, подрібнену зелень і сіль. Перемішайте картоплю, щоб вона покрилася оливковою олією. Підготуйте велике чорне деко з духовки та застеліть його папером для випічки. Викладіть картоплю на деко і рівномірно розподіліть її. Поставте в розігріту до 200 градусів духовку і випікайте 40 хвилин. Під час запікання можна щипцями перевернути картоплю на інший бік. Запечена картопля повинна бути золотистою. Подавайте картоплю прямо з духовки, щедро посипавши свіжим кропом. Подавайте з яєчнею або улюбленим м’ясом.

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