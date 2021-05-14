Молода картопля з кропом: простий рецепт

14 травня 2021 , 15:39
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Сезон молодої картоплі вже розпочався. Ми підготували для вас простий рецепт приготування молодої картоплі. За 20 хвилин – смачна вечеря у вас на столі.

М'яка картопля з ароматним кропом та вершковим маслом – чудовий гарнір до м'яса, риби або салату. До страви можете додавати часник, базилік та улюблені спеції.

Читайте також Рецепт ідеального гарніру із зеленого горошку до риби чи м'яса: пюре з м'ятою

Молода картопля з кропом

Інгредієнти:
– 500 грамів молодої картоплі;
– кріп;
– вода;
– 30 грамів вершкового масла 82%;
– сіль.
  1. Ретельно помийте картоплю, почистіть від шкірки.
  2. Викладіть картоплю у каструлю з окропом, варіть протягом 20 хвилин. Зцідіть воду, додайте вершкове масло, перемішайте.
  3. Помийте кріп, подрібніть ножем, додайте до картоплі.
  4. Викладіть картоплю у тарілку, подавайте гарячою. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева