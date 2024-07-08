Не всі по це знають: як смачно зварити молоду кукурудзу
8 липня 2024, 08:10Читать новость на русском
Джерело:love and lemons
Молода кукурудза – це справжній літній делікатес, який люблять і діти, і дорослі. Соковита, солодка та ароматна, вона стає ідеальним доповненням до будь-якої трапези.
Приготувати варену молоду кукурудзу дуже просто. Цей процес приносить задоволення, адже результатом є надзвичайно смачна страва.
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Рецепт вареної молодої кукурудзи
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
– 4 качани молодої кукурудзи;
– 2 літри води;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі.
Приготування:
- Промийте качани кукурудзи під проточною водою, видаліть верхнє листя і волокна.
- У великій каструлі доведіть до кипіння 2 літри води, додайте 1 столову ложку цукру та 1 чайну ложку солі.
- Опустіть качани кукурудзи у киплячу воду.
- Варіть кукурудзу на середньому вогні приблизно 15 – 20 хвилин, поки зерна не стануть м'якими.
- Після варіння дістаньте кукурудзу з води і дайте їй трохи охолонути перед подачею.