Морква по-корейськи: дієтичний рецепт овочевого салату

14 грудня 2021 , 15:38
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Джерело:

інстаграм Fat Killers

Морква по-корейськи – відмінний салат до будь-якого столу. У традиційному рецепті до салату входить цукор, у дієтичному ми замінили його на підсолоджувач.

Морква по-корейськи може подаватися до столу як самостійна страва, або її можна використовувати до інших салатів. До прикладу: додайте до неї відварену курочку, яйця, твердий сир та заправте сметаною, і у вас вийде нова страва.

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Морква по-корейськи

  • Час: 4 години
  • Порції: 4 – 6


Морква по-корейськи / Фото з інстаграму Fat Killers

Інгредієнти:
 – 500 грамів моркви;
 – 5 грамів коріандру;
 – 30 мілілітрів оливкової олії;
 – 50 мілілітрів оцту;
 – 3 грами чорного меленого перцю;
 – 8 грамів солі;
 – 5 грамів підсолоджувача;
 – 4 зубчики часнику.

Приготування:

  1. Ретельно помийте моркву, почистіть від шкірки. 
Важливо! Щоб морква була максимально хрустка –  покладіть її в холодну воду та відправити в холодильник на 1 годину.
  1. Натріть її на спеціальній тертці.
  1. Перекладіть моркву у глибокий посуд та зробіть невелике заглиблення в центрі.
  1. Додайте спеції, олію та вичавіть часник через прес.
  1. Ретельно перемішайте моркву зі спеціями ложкою.
  1. Накрийте салат шаром харчової плівки та відправте в холодильник маринуватися на 3 години.
  1. Морква по-корейськи готова. Смачного!

Перевірте себе! Як правильно їсти паличками:

Текст публікації Fat Killers:

Морква по-корейськи

Нам знадобиться:
• Морква - 500 г
Маринад:
• Коріандр - 5 г
• Оливкова олія - 30 мл
• Оцет - 50 мл
• Перець - 3 г
• Сіль - 8 г
• Підсолоджувач - 5 г
• Часник - 4 зубчики по 3 г орієнтовно

Приготування:
• Щоб морква була максимально хрустка - потрібно покласти її в холодну воду та відправити в холодильник на 1 годину.
• Натерти на спеціальній тертці.
• Висипати в миску, зробити заглиблення посередині, додати всі спеції та олію, вичавити часник.
• Перемішати все ложкою.
• Накрити салат і поставити на 3 години в холодильник для маринування. Вуаля. Меджік подача і її з’їдять повністю, навіть ті хто не любить.

Автор: Богданна Рибак