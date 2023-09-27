Морква по-корейськи з приправою – найкращий рецепт, який неможливо зіпсувати

Салат з моркви по-корейськи дуже популярний серед українців, хоч насправді до корейської кухні він немає жодного відношення. Тамтешня кухня не використовує моркву, натомість популярний дайкон чи інші коренеплоди.

Морква по-корейськи у свій час стала надзвичайно популярним салатом, який зазвичай продавали на місцевому ринку. Тоді його готували, аби заробити на життя переселенці з Кореї. Оскільки звичних для них овочів не було, вони використовували місцеві – моркву.

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З часом салат став улюбленим у місцевих, його почали готувати вдома та додавати не тільки до страв, а й подавати як окрему закуску. 24 канал підготував рецепт класичного салату морква по-корейськи з готовою приправою.

Рецепт класичного салату морква по-корейськи

Час: 8 годин

8 годин Порції: 4

– 300 грамів моркви;– 30 грамів соняшникової олії;– 1,5 столової ложки оцту;– 1 столова ложка цукру;– сіль;– 2 зубчики часнику;– приправа для корейської моркви.

Приготування:

Моркву миємо та очищаємо від шкірки. Для ідеальної консистенції салату використовуємо спеціальну тертку для салату, або натираємо на дрібній тертці.

Вичавлюємо часник, змішуємо його з оцтом і додаємо приправу.



Морква по-корейськи / Фото Flavorful home

Додаємо у моркву цукор, сіль і суміш із часнику, приправи та оцту.

Соняшникову олію нагріваємо та вливаємо до моркви зі спеціями. Ретельно все перемішуємо та накриваємо шаром харчової плівки.

Відправляємо моркву по-корейськи на 6 – 8 годин до холодильника.

Смачного!

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