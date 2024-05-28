Раз, два – і готово: приготуйте фантастичну моркву по-корейськи вдома – секретний рецепт

28 травня 2024, 16:59
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Джерело:

yuliia.senych

Морква по-корейськи готується просто, а смакує незабутньо. Спробуйте втілити в життя цей елементарний рецепт.

На приготування вам потрібно буквально 10 хвилин. Така морква чудово пасуватиме до м'ясних страв.

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Домашня корейська морква за секретним рецептом

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів моркви;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 2 столові ложки оцту;
– 4 столові ложки олії;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка цукру;
– перець чорний, червоний, коріандр, мускатний горіх до смаку.

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Приготування:

  1. Моркву почистьте від шкірки, помийте та натріть на терці.
  2. Додайте всі спеції, очищений та натертий на дрібній терці часник.
  3. Олію попередню підігрійте на пательні й теж влийте в моркву.
  4. Можна їсти одразу, але ще краще дати промаринуватись 3 – 4 години й тоді вже подавати.

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Автор: Ольга Котів