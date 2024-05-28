Раз, два – і готово: приготуйте фантастичну моркву по-корейськи вдома – секретний рецепт
28 травня 2024, 16:59Читать новость на русском
Джерело:yuliia.senych
Морква по-корейськи готується просто, а смакує незабутньо. Спробуйте втілити в життя цей елементарний рецепт.
На приготування вам потрібно буквально 10 хвилин. Така морква чудово пасуватиме до м'ясних страв.
Варто спробувати Впораєтесь за 10 хвилин: рецепт бюджетної намазки, яка зникає за секунду
Домашня корейська морква за секретним рецептом
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів моркви;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 2 столові ложки оцту;
– 4 столові ложки олії;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка цукру;
– перець чорний, червоний, коріандр, мускатний горіх до смаку.
Дивіться, як приготувати моркву по-корейськи: відео
Приготування:
- Моркву почистьте від шкірки, помийте та натріть на терці.
- Додайте всі спеції, очищений та натертий на дрібній терці часник.
- Олію попередню підігрійте на пательні й теж влийте в моркву.
- Можна їсти одразу, але ще краще дати промаринуватись 3 – 4 години й тоді вже подавати.