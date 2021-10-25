Морквяне печиво для тих, хто на дієті: простий рецепт

25 жовтня 2021 , 21:43
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Джерело:

інстаграм Fat Killers

На дієті так і хочеться чого солоденького! Доводиться вдаватися до кулінарних хитрощів, таких от, як печиво з моркви. Готувати його легко і їсти можна без жодних докорів сумління. Цей смаколик – якраз для тих, хто худне!

Морквяне печиво зручно брати із собою на роботу або в дорогу, як перекус. Не зашкодить цей десерт і малюкам, адже в ньому немає ні трансжирів, ні консервантів. Один нюанс: якщо у вас чи у вашої дитини – алергія на арахіс, пасту з нього замініть на мелені волоські або інші горіхи.

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Як приготувати морквяне печиво

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 10 штук


Морквяне печиво / Фото Fat Killers

Інгредієнти:
 – 180 г моркви;
 – 1 сире яйце;
 – 70 г вівсяних пластівців;
 – 20 г арахісової пасти;
 – 1 ч. л. розпушувача для тіста;
 – 30 г цільнозернового борошна;
 – підсолоджувач;
 – 1 ч. л. меленої кориці;
 – 50 г родзинок;
 – 15 г кокосової стружки.

Приготування:

  1. Замочіть родзинки в теплій воді, просушіть їх на паперовому рушнику.
  1. Моркву ретельно почистіть і натріть на дрібній тертці.
  1. Змішайте всі інгредієнти для печива, замісіть тісто й залиште на 30 хвилин.


Морквяне печиво / Фото Fat Killers

  1. Сформуйте вологими руками печиво й викладіть на деко, укрите харчовим пергаментом.
  1. Розігрійте духовку до 180 градусів і відправте туди печиво на 20 хвилин.
  1. У вас вийде приблизно з десяток смачних морквяно-горіхових кружалець.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак