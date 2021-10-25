Морквяне печиво для тих, хто на дієті: простий рецепт

21:43

На дієті так і хочеться чого солоденького! Доводиться вдаватися до кулінарних хитрощів, таких от, як печиво з моркви. Готувати його легко і їсти можна без жодних докорів сумління. Цей смаколик – якраз для тих, хто худне!