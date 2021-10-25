Морквяне печиво для тих, хто на дієті: простий рецепт
25 жовтня 2021 , 21:43Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Fat Killers
На дієті так і хочеться чого солоденького! Доводиться вдаватися до кулінарних хитрощів, таких от, як печиво з моркви. Готувати його легко і їсти можна без жодних докорів сумління. Цей смаколик – якраз для тих, хто худне!
Морквяне печиво зручно брати із собою на роботу або в дорогу, як перекус. Не зашкодить цей десерт і малюкам, адже в ньому немає ні трансжирів, ні консервантів. Один нюанс: якщо у вас чи у вашої дитини – алергія на арахіс, пасту з нього замініть на мелені волоські або інші горіхи.
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Як приготувати морквяне печиво
- Час: 60 хвилин
- Порції: 10 штук
Морквяне печиво / Фото Fat Killers
– 180 г моркви;
– 1 сире яйце;
– 70 г вівсяних пластівців;
– 20 г арахісової пасти;
– 1 ч. л. розпушувача для тіста;
– 30 г цільнозернового борошна;
– підсолоджувач;
– 1 ч. л. меленої кориці;
– 50 г родзинок;
– 15 г кокосової стружки.
Приготування:
- Замочіть родзинки в теплій воді, просушіть їх на паперовому рушнику.
- Моркву ретельно почистіть і натріть на дрібній тертці.
- Змішайте всі інгредієнти для печива, замісіть тісто й залиште на 30 хвилин.
Морквяне печиво / Фото Fat Killers
- Сформуйте вологими руками печиво й викладіть на деко, укрите харчовим пергаментом.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і відправте туди печиво на 20 хвилин.
- У вас вийде приблизно з десяток смачних морквяно-горіхових кружалець.
Смачного!