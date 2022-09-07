Морквяне печиво за 20 хвилин: рецепт домашньої випічки
7 вересня 2022 , 12:33Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Cooking by Yuliya
Як часто ви печете домашнє печиво? А з моркви? Ми дібрали для вас рецепт відмінного морквяного печива, яке можна брати на перекус до школи, університету чи в подорожі.
Морквяне печиво – крихка, солодка домашня випічка, яку без перебільшення можна приготувати всього за 20 хвилин. За бажанням готове печиво можна прикрасити глазур'ю, шоколадом або горішками з цукровою пудрою.
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Якщо ви ніколи не випікали домашні солодощі – цей рецепт морквяного печива чудово підійде для першого разу. Технологія приготування проста, легка, а інгредієнти доступні кожному.
Рецепт домашнього морквяного печива за 20 хвилин
- Час: 20 хвилин
- Порції: від 10 – 20 штук (кількість залежить від розмірів печива)
– 140 грамів натертої моркви;
– 60 грамів цукру;
– 70 грамів вершкового масла;
– 200 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– дрібка солі;
– мелена кориця.
Приготування:
- Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника та залишіть при кімнатній температурі, щоб воно розм'якло.
- Змішайте масло з цукром та додайте моркву. Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте його до масляної суміші. Присмачте все сіллю та меленою корицею й замішайте еластичне та однорідне тісто.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Деко вкрийте шаром пергаменту для випікання.
- Розкачайте тісто та сформуйте з нього печиво. Можна розкачати колом та розрізати на частинки, як піцу, а можна скористатися металевими кільцями чи склянкою.
- Перекладіть сформоване печиво на деко та випікайте в духовці 15 – 20 хвилин.
- Готове печиво охолодіть та прикрасьте за бажанням.
Смачного!