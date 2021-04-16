Морквяні оладки з соусом дзадзикі: рецепт від Ольги Мартиновської

Ольга Мартиновська поділилась з шанувальниками в інстаграм смачним рецептом домашніх оладок з соусом дзадзикі, які ви можете приготувати вдома. Смачна страва сподобається усій вашій родині.

Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська розповідає як приготувати морквяні оладки з грецьким соусом дзадзикі, який доповнить страву пікантним кислуватим смаком. Оладки можна подавати на сніданок, обід чи вечерю.

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Морквяні оладки з соусом дзадзикі

Помийте, почистіть моркву, натріть на грубій тертці. Ретельно помийте зелень, подрібніть ножем. У мисці з'єднайте моркву, зелень, додайте яйце, сіль, борошно, перемішайте до однорідної консистенції. На розігрітій пательні з олією, обсмажте оладки з двох сторін до золотої скоринки. Для приготування соусу помийте огірки, наріжте кубиками. У миску викладіть йогурт, додайте зелень, лимонний сік, огірки, каперси, дрібку меленої зіри, перемішайте до однорідної консистенції. Помийте руколу. Викладіть готові оладки на тарілку, додайте соус, задекоруйте руколою. Смачного!

– 1 морква;– закваска;– 1 яйце;– борошно;– петрушка, кріп;– рукола.– сіль.– натуральний йогурт;– лимонний сік;– огірки;– каперси;– мелена зіра.

Рецепт морквяних оладок від Ольги Мартиновської у відео: