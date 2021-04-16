Морквяні оладки з соусом дзадзикі: рецепт від Ольги Мартиновської

Ольга Мартиновська поділилась з шанувальниками в інстаграм смачним рецептом домашніх оладок з соусом дзадзикі, які ви можете приготувати вдома. Смачна страва сподобається усій вашій родині.
Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська розповідає як приготувати морквяні оладки з грецьким соусом дзадзикі, який доповнить страву пікантним кислуватим смаком. Оладки можна подавати на сніданок, обід чи вечерю.
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Морквяні оладки з соусом дзадзикі
Інгредієнти:
– 1 морква;
– закваска;
– 1 яйце;
– борошно;
– петрушка, кріп;
– рукола.
– сіль.
Інгредієнти для соусу:
– натуральний йогурт;
– лимонний сік;
– огірки;
– каперси;
– мелена зіра.
- Помийте, почистіть моркву, натріть на грубій тертці.
- Ретельно помийте зелень, подрібніть ножем.
- У мисці з'єднайте моркву, зелень, додайте яйце, сіль, борошно, перемішайте до однорідної консистенції.
- На розігрітій пательні з олією, обсмажте оладки з двох сторін до золотої скоринки.
- Для приготування соусу помийте огірки, наріжте кубиками.
- У миску викладіть йогурт, додайте зелень, лимонний сік, огірки, каперси, дрібку меленої зіри, перемішайте до однорідної консистенції.
- Помийте руколу.
- Викладіть готові оладки на тарілку, додайте соус, задекоруйте руколою. Смачного!
Рецепт морквяних оладок від Ольги Мартиновської у відео: