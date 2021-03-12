Як приготувати смачний пиріг з морквою: домашній рецепт

Пиріг з морквою та апельсиновою цедрою – чудова альтернатива традиційній домашній випічці. Запишіть собі рецепт.

Ароматний, легкий та швидкий у приготуванні пиріг з додаванням моркви сподобається дітям і дорослим. Побалуйте своїх рідних смачним десертом.

Читайте також Рецепт шоколадного торта з млинців на Масляну

Пиріг з морквою

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Помийте, почистіть від шкірки моркву, натріть на грубій тертці. У мисці збийте міксером яйця, додайте цукор, ванільний цукор. Помийте апельсин, натріть цедру, додайте у тісто. Далі – додайте терту моркву, олію, борошно, розпушувач, перемішайте тісто до однорідної консистенції. Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Форму змастіть олією, вилийте тісто, відправте запікатись протягом 40-45 хвилин до готовності. Дістаньте готовий пиріг з духовки, викладіть на тарілку, залиште для охолодження. Розріжте на порції, задекоруйте цукровою пудрою та мигдальними пластівцями. Смачного!

– 200 грамів моркви (3 шт.);– 3 яйця;– 250 грамів пшеничного борошна;– 200 грамів цукру;– 10 грамів ванільного цукру;– 100 грамів рослинної олії;– розпушувач;– 20 грамів цукрової пудри;– апельсин (цедра);– мигдальні пластівці.