Як приготувати смачний пиріг з морквою: домашній рецепт

Пиріг з морквою та апельсиновою цедрою – чудова альтернатива традиційній домашній випічці. Запишіть собі рецепт.
Ароматний, легкий та швидкий у приготуванні пиріг з додаванням моркви сподобається дітям і дорослим. Побалуйте своїх рідних смачним десертом.
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Пиріг з морквою
Інгредієнти:
– 200 грамів моркви (3 шт.);
– 3 яйця;
– 250 грамів пшеничного борошна;
– 200 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 100 грамів рослинної олії;
– розпушувач;
– 20 грамів цукрової пудри;
– апельсин (цедра);
– мигдальні пластівці.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- Помийте, почистіть від шкірки моркву, натріть на грубій тертці.
- У мисці збийте міксером яйця, додайте цукор, ванільний цукор.
- Помийте апельсин, натріть цедру, додайте у тісто. Далі – додайте терту моркву, олію, борошно, розпушувач, перемішайте тісто до однорідної консистенції.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Форму змастіть олією, вилийте тісто, відправте запікатись протягом 40-45 хвилин до готовності.
- Дістаньте готовий пиріг з духовки, викладіть на тарілку, залиште для охолодження.
- Розріжте на порції, задекоруйте цукровою пудрою та мигдальними пластівцями. Смачного!