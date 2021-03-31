Морквяний пиріг з шоколадним кремом: рецепт від Марко Черветті

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Джерело:

YouTube Марко Черветті

Марко Черветті поділився з шанувальниками в інстаграм сімейним рецептом бразильського морквяного пирога, який сподобається дітям і дорослим. Обов'язково спробуйте.

Bolo de Cenoura – торт з морквою. Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті розповідає, що такий десерт у дитинстві готувала йому мама. Зверху пиріг декорують вершковим шоколадним кремом.

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Рецепт пирога

Інгредієнти для тіста:
– 3 моркви;
– 4 яйця;
– 300 грамів борошна;
– цукор;
– розпушувач;
– оливкова олія.
  1. Помийте, почистіть моркву, наріжте скибочками, викладіть у блендер. Далі – додайте яйця, цукор, подрібніть до однорідної консистенції.
  2. Викладіть у миску, додайте борошно, перемішайте вінчиком, додайте розпушувач.
  3. Форму змастіть олією, вилийте тісто.
  4. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись на 30-40 хвилин до готовності.

Як приготувати ганаш

Інгредієнти:
– 150 мілілітрів вершків 30-33%;
– 150 грамів шоколаду.
  1. У каструлі розігрійте вершки, коли почне закипати, додайте шоколад, перемішайте.
  2. Дістаньте пиріг, розріжте на шматочки, викладіть на тарілку, змастіть кремом. Смачного!

Bolo de Cenoura! Величний морквяний пиріг з Бразилії. Готується швидко, з’їдається ще швидше, зазначив у дописі Марко Черветті

Морквяний пиріг з шоколадним кремом – рецепт Марко Черветті у відео: