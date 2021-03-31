Морквяний пиріг з шоколадним кремом: рецепт від Марко Черветті

Марко Черветті поділився з шанувальниками в інстаграм сімейним рецептом бразильського морквяного пирога, який сподобається дітям і дорослим. Обов'язково спробуйте.

Bolo de Cenoura – торт з морквою. Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті розповідає, що такий десерт у дитинстві готувала йому мама. Зверху пиріг декорують вершковим шоколадним кремом.

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Рецепт пирога

Помийте, почистіть моркву, наріжте скибочками, викладіть у блендер. Далі – додайте яйця, цукор, подрібніть до однорідної консистенції. Викладіть у миску, додайте борошно, перемішайте вінчиком, додайте розпушувач. Форму змастіть олією, вилийте тісто. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись на 30-40 хвилин до готовності.

Як приготувати ганаш

У каструлі розігрійте вершки, коли почне закипати, додайте шоколад, перемішайте. Дістаньте пиріг, розріжте на шматочки, викладіть на тарілку, змастіть кремом. Смачного!

– 3 моркви;– 4 яйця;– 300 грамів борошна;– цукор;– розпушувач;– оливкова олія.– 150 мілілітрів вершків 30-33%;– 150 грамів шоколаду.

Bolo de Cenoura! Величний морквяний пиріг з Бразилії. Готується швидко, з’їдається ще швидше, – зазначив у дописі Марко Черветті

Морквяний пиріг з шоколадним кремом – рецепт Марко Черветті у відео: