Як приготувати пісний морквяний суп-пюре: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт морквяного супу, який дуже легко і швидко готується. Обов'язково спробуйте.
Ароматний, ніжний та поживний суп з моркви ви можете подати на обід, який сподобається усій вашій родині. Суп готують на бульйоні або на воді, а спеції додавайте на ваш смак.
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Морквяний суп
Інгредієнти:
– 2-3 морквини;
– 1 цибуля;
– 2-3 картоплі;
– соняшникова олія;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 літр води;
– дрібка меленого мускатного горіха;
– стебло селери;
– сіль;
– перець.
Морквяний суп-пюре/ Фото Freepik
- Помийте, почистіть картоплю, моркву, наріжте кубиками.
- Цибулю почистіть, подрібніть ножем.
- Стебло селери помийте, наріжте кубиками.
- У каструлі обсмажте цибулю з олією, додайте мускатний горіх, перець.
- Далі – додайте моркву, картоплю, стебло селери, воду, сіль, варіть суп протягом 20-25 хвилин, до готовності овочів.
- Зніміть з вогню, додайте лимонний сік. Блендером подрібніть до стану пюре. Поставте на вогонь, кілька хвилин доведіть до кипіння. Накрийте кришкою, залиште на 5-7 хвилин.
- Викладіть на тарілку. Подавайте з сухариками. Смачного!