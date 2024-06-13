Літній освіжаючий десерт для всіх: натуральне морозиво без молока

13 червня 2024, 10:24
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Джерело:

bitesizevegan

Морозиво – це улюблений десерт у спекотні літні дні. Однак не всі можуть насолоджуватися традиційним морозивом на основі молока.

Існують чудові альтернативи звичному морозиву, які дозволяють приготувати смачний і корисний смаколик без використання молочних продуктів. Приготувати його дуже просто, потрібно зовсім трішки часу та доступні продукти.

До теми Він просто мусить бути у вашому холодильнику: готуємо заморожений йогурт з полуниці

Домашнє морозимо без молока

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Така смакота / Фото pexels

Інгредієнти:
– 3 стиглі банани;
– 200 грамів свіжої або замороженої полуниці;
– 1 столова ложка меду або кленового сиропу (за бажанням);
– 1 чайна ложка ванільного екстракту.

Приготування:

  1. Почистіть банани та наріжте їх кружальцями.
  2. Якщо використовуєте свіжу полуницю, помийте її та видаліть хвостики.
  3. Покладіть банани та полуницю у морозильну камеру на кілька годин, щоб вони добре замерзли.
  4. Дістаньте заморожені фрукти з морозилки та дайте їм трохи підтанути, приблизно 5 – 10 хвилин.
  5. Помістіть заморожені банани та полуницю у блендер.
  6. Додайте мед або кленовий сироп та ванільний екстракт.
  7. Змішайте всі інгредієнти до однорідної маси, поки не утвориться кремоподібна текстура.
  8. Перекладіть отриману масу у контейнер та поставте у морозильну камеру на 1 – 2 години, щоб морозиво застигло.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська