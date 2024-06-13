Літній освіжаючий десерт для всіх: натуральне морозиво без молока

Морозиво – це улюблений десерт у спекотні літні дні. Однак не всі можуть насолоджуватися традиційним морозивом на основі молока.

Існують чудові альтернативи звичному морозиву, які дозволяють приготувати смачний і корисний смаколик без використання молочних продуктів. Приготувати його дуже просто, потрібно зовсім трішки часу та доступні продукти.

До теми Він просто мусить бути у вашому холодильнику: готуємо заморожений йогурт з полуниці

Домашнє морозимо без молока

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

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– 3 стиглі банани;– 200 грамів свіжої або замороженої полуниці;– 1 столова ложка меду або кленового сиропу (за бажанням);– 1 чайна ложка ванільного екстракту.

Приготування:

Почистіть банани та наріжте їх кружальцями. Якщо використовуєте свіжу полуницю, помийте її та видаліть хвостики. Покладіть банани та полуницю у морозильну камеру на кілька годин, щоб вони добре замерзли. Дістаньте заморожені фрукти з морозилки та дайте їм трохи підтанути, приблизно 5 – 10 хвилин. Помістіть заморожені банани та полуницю у блендер. Додайте мед або кленовий сироп та ванільний екстракт. Змішайте всі інгредієнти до однорідної маси, поки не утвориться кремоподібна текстура. Перекладіть отриману масу у контейнер та поставте у морозильну камеру на 1 – 2 години, щоб морозиво застигло.

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