Морозиво увійшло до Книги рекордів Гіннеса: в чому його унікальність
Джерело:Guinness World Records
Нещодавно зафіксували новий світовий рекорд – морозиво вартістю 6696 доларів за кульку. Чому воно коштує так багато – читайте у нашому матеріалі.
Унікальний десерт виготовила японська компанія з виробництва морозива. Його особливість – поєднання найрідкісніших і найрозкішніших інгредієнтів. Таким чином звичні літні ласощі перетворили на найдорожче у світі морозиво, ціна якого становить 6696 доларів за порцію.
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Як морозиво стало одним зі світових рекордів
Японський бренд Cellato Морозиво виготовив морозиво з білого трюфеля, вирощеного в Італії. Це рідкісний делікатес, який коштує близько 6905 доларів за 450 грамів. Видатний десерт також включає Парміджано Реджано та осад саке.
За словами представників Гіннеса, на вдосконалення смаку знадобилося понад півтора року.
Досягнення титулу Книги рекордів Гіннеса показало, що всі зусилля того варті,
– зазначили розробники.
Повідомляється, що Cellato планує випустити продукти з іншими комбінаціями розкішних інгредієнтів, таких як шампанське та ікра.
Цікавий факт
Згідно з рейтингом видання World Maps за кількістю з’їденого за рік морозива лідирує Нова Зеландія – 28,4 літра на людину на рік. Далі йдуть США 20,8 літра і Австралія 18 літрів.