Морозиво увійшло до Книги рекордів Гіннеса: в чому його унікальність

Нещодавно зафіксували новий світовий рекорд – морозиво вартістю 6696 доларів за кульку. Чому воно коштує так багато – читайте у нашому матеріалі.

Унікальний десерт виготовила японська компанія з виробництва морозива. Його особливість – поєднання найрідкісніших і найрозкішніших інгредієнтів. Таким чином звичні літні ласощі перетворили на найдорожче у світі морозиво, ціна якого становить 6696 доларів за порцію.

Цікаво Розпочинаємо сезон смаженого м'яса правильно: смачні страви з курятини, які потішать друзів

Як морозиво стало одним зі світових рекордів

Японський бренд Cellato Морозиво виготовив морозиво з білого трюфеля, вирощеного в Італії. Це рідкісний делікатес, який коштує близько 6905 доларів за 450 грамів. Видатний десерт також включає Парміджано Реджано та осад саке.

Особливий десерт / Фото nypost

За словами представників Гіннеса, на вдосконалення смаку знадобилося понад півтора року.

Досягнення титулу Книги рекордів Гіннеса показало, що всі зусилля того варті,

– зазначили розробники.

Повідомляється, що Cellato планує випустити продукти з іншими комбінаціями розкішних інгредієнтів, таких як шампанське та ікра.