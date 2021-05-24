Як приготувати морозиво з полуницею: домашній рецепт

24 травня 2021 , 16:35
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Джерело:

24 канал

У теплі й спекотні дні приємно поласувати полуничним морозивом. У домашніх умовах його легко, швидко і просто приготувати. Запишіть собі рецепт.

Легке, м'яке й ароматне морозиво з додаванням полуниці здивує своїм ніжним смаком. Солодкий десерт сподобається не тільки дітям, а й дорослим.

Крім полуниці можна додати банан і будь–які інші улюблені фрукти або ягоди, а також горіхи і прикрасити листочками м'яти.

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Рецепт полуничного морозива

Інгредієнти:
– 250 грамів полуниці;
– 100 грамів натурального йогурту;
– 80 грамів згущеного молока.
  1. Полуницю ретельно помийте, обсушіть, очистіть. Кілька ягід залиште для прикрашання наріжте скибочками.
  2. Викладіть в тарілку полуницю, додайте йогурт, згущене молоко, подрібніть блендером до однорідної консистенції.
  3. Вилийте в контейнер, накрийте харчовою плівкою, відправте в холодильник на 4–5 годин.
  4. За п'ять хвилин до подачі дістаньте морозиво з холодильника, викладіть порціями в креманки. Задекоруйте скибочками полуниці. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева