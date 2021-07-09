Страви з морозива, які чудово охолоджують у спеку: рецепти з шоколадом, беконом та моті

17:31

В шалену спеку так і хочеться скуштувати чогось холодного, а головне солоденького. Ми підготували для вас підбірку смачних та холодних десертів з морозивом, котрі точно сподобаються кожному. Серед рецептів є традиційні японські моті з рисового борошна, шоколадний десерт на вершках та вибухове морозиво з беконом та карамельним соусом!