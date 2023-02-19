Моцарела у надзвичайно смачній паніровці: рецепт

19 лютого 2023, 13:17
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Джерело:

Оксана Крецул

Така закуска з сиру стане відмінною стравою до святкового столу, або просто як закуска до хорошого кіно.

Моцарелла доволі універсальний сир. З неї можна приготувати смачний салат, як капрезе, додати до піци чи запіканки, або посмажити у клярі.

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Подавайте смачну закуску з моцарели у клярі разом з журавлиним соусом.

Рецепт моцарели у клярі

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 350 – 400 грамів моцарели;
 – 2 яйця;
 – солодка паприка;
 – 100 – 150 грамів борошна;
 – 150 грамів кукурудзяних пластівців;
 – сіль;
 – олія.

Приготування:

  • Моцарелу нарізаємо брусочками.
  • Яйця збиваємо з паприкою та сіллю.
  • До борошна додаємо трішки паприки та солі.
  • Кукурудзяні пластівці подрібнюємо: частину до консистенції борошна, іншу – до грубої крихти.
  • Розігріваємо олію у сотейнику.
  • Паніруємо сир в борошні, яйцях. Далі у дрібній крихті пластівців, знову у яйці та у грубій крихті пластівців.
  • Смажимо сирні палички у фритюрі до хвилини. Перекладаємо на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії.
  • Подаємо з соусом.

Нехай смакує!

Автор: Богданна Рибак