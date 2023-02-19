Моцарела у надзвичайно смачній паніровці: рецепт

Така закуска з сиру стане відмінною стравою до святкового столу, або просто як закуска до хорошого кіно.

Моцарелла доволі універсальний сир. З неї можна приготувати смачний салат, як капрезе, додати до піци чи запіканки, або посмажити у клярі.

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Подавайте смачну закуску з моцарели у клярі разом з журавлиним соусом.

Рецепт моцарели у клярі

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– 350 – 400 грамів моцарели;– 2 яйця;– солодка паприка;– 100 – 150 грамів борошна;– 150 грамів кукурудзяних пластівців;– сіль;– олія.

Приготування:

Моцарелу нарізаємо брусочками.

Яйця збиваємо з паприкою та сіллю.

До борошна додаємо трішки паприки та солі.

Кукурудзяні пластівці подрібнюємо: частину до консистенції борошна, іншу – до грубої крихти.

Розігріваємо олію у сотейнику.

Паніруємо сир в борошні, яйцях. Далі у дрібній крихті пластівців, знову у яйці та у грубій крихті пластівців.

Смажимо сирні палички у фритюрі до хвилини. Перекладаємо на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії.

Подаємо з соусом.

Нехай смакує!