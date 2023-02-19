Моцарела у надзвичайно смачній паніровці: рецепт
19 лютого 2023, 13:17Читать новость на русском
Джерело:Оксана Крецул
Така закуска з сиру стане відмінною стравою до святкового столу, або просто як закуска до хорошого кіно.
Моцарелла доволі універсальний сир. З неї можна приготувати смачний салат, як капрезе, додати до піци чи запіканки, або посмажити у клярі.
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Подавайте смачну закуску з моцарели у клярі разом з журавлиним соусом.
Рецепт моцарели у клярі
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
– 350 – 400 грамів моцарели;
– 2 яйця;
– солодка паприка;
– 100 – 150 грамів борошна;
– 150 грамів кукурудзяних пластівців;
– сіль;
– олія.
Приготування:
- Моцарелу нарізаємо брусочками.
- Яйця збиваємо з паприкою та сіллю.
- До борошна додаємо трішки паприки та солі.
- Кукурудзяні пластівці подрібнюємо: частину до консистенції борошна, іншу – до грубої крихти.
- Розігріваємо олію у сотейнику.
- Паніруємо сир в борошні, яйцях. Далі у дрібній крихті пластівців, знову у яйці та у грубій крихті пластівців.
- Смажимо сирні палички у фритюрі до хвилини. Перекладаємо на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії.
- Подаємо з соусом.
Нехай смакує!