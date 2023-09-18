Це так просто і швидко: як приготувати аджику без варіння

18 вересня 2023, 20:15
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Джерело:

Філіжанка кави

Аджика – гострий грузинський або кавказький соус, який так до вподоби багатьом українцям. Є надзвичайно простий рецепт, який повторить просто кожен.

Цей соус має яскравий смак і аромат, а також широко використовується для приготування різних страв. Для того, щоб не стояти довго на кухні, можна скористатися рецептом без варіння.

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Рецепт аджики без варіння

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм помідорів;
– 200 грамів болгарського перцю;
– 1,5 головки часнику;
– пів склянки цукру;
– чверть склянки солі;
– чверть склянки оцту 9%.

Приготування:

  • Закип'ятіть у великій каструлі воду.
  • Після цього опустіть помідори в окріп і залиште їх там на 7 – 10 хвилин, щоб вони пропарилися і шкірка стала більш легкою для зняття.
  • Поки помідори проходять процес обробки, вам потрібно підготувати солодкий перець: наріжте його на смужки.
  • Очистіть зубчики часнику.
  • Після відведеного часу обережно вийміть помідори з каструлі та легко зніміть шкірку, а також видаліть плодоніжку. Потім наріжте помідори на довільні шматочки.
  • Підготуйте кухонний блендер, і в ньому об'єднайте нарізані помідори, часник і солодкий перець. Подрібніть всі інгредієнти до отримання однорідної маси.
  • Потім перелийте отриману аджику в глибоку миску і додайте сіль, цукор і оцет. Перемішайте і зачекайте, поки всі кристали цукру і сіллю розчиняться.
  • Розфасуйте готову аджику по стерильним банкам, герметично
  • закрийте їх і помістіть в холодильник для зберігання.
Є ще один класний рецепт аджики: простий варіант з яблуками.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська