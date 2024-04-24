Чи можна пекти паску в чашці: спосіб, з яким ви забудете про години готування

24 квітня 2024, 22:42
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Джерело:

telegraf

Випікання паски – це обов'язкова частина великодньої магії. Зазвичай її роблять у спеціальних формочках, але інколи вдаються і до іншого посуду.

Зазвичай приготування паски забирає чимало часу та енергії. Приготування опари, замішування тіста, очікування, щоб воно піднялося, випікання – спробуй тут потім не валитися з ніг від втоми.

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Втім, вимоги бути втомленою на свята не існує, тому можна піти коротшим шляхом. Наприклад, приготувати паску у спосіб, який займе лічені хвилини.

Рецепт паски у чашці

Час: 30 хвилин

Порцій: залежно від розміру чашок

Інгредієнти:

– борошно – 1,5 склянки;
– яйця – 2;
– цукор – 1 склянка;
– вершкового масла – 75 грамів;
– рослинна олія – 35 мілілітрів;
– молоко – 150 мілілітрів;
– розпушувач – 1,5 чайної ложки;
– ванільний цукор – 1 пакетик;
– сіль – до смаку;
– цукати, родзинки або сухофрукти – за бажанням.

Приготування:

  1. Збиваємо яйця з цукром, сіллю та ваніліном.
  2. В отриману масу додаємо молоко, рослинну олію та розтоплене вершкове масло. Все добре перемішуємо.
  3. Додаємо борошно з розпушувачем.
  4. Додаємо подрібнені сухофрукти та цукати
  5. Звичайні керамічні чашки змащуємо маслом, розливаємо в них тісто до половини.
  6. Випікаємо у мікрохвильовці на повній потужності 4 – 5 хвилин. Ще хвилину чекаємо, і лише після цього виймаємо випічку.

Смачного!

Це треба знати: як легко перевірити, чи паска спеклася.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська