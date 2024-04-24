Чи можна пекти паску в чашці: спосіб, з яким ви забудете про години готування
Джерело:telegraf
Випікання паски – це обов'язкова частина великодньої магії. Зазвичай її роблять у спеціальних формочках, але інколи вдаються і до іншого посуду.
Зазвичай приготування паски забирає чимало часу та енергії. Приготування опари, замішування тіста, очікування, щоб воно піднялося, випікання – спробуй тут потім не валитися з ніг від втоми.
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Втім, вимоги бути втомленою на свята не існує, тому можна піти коротшим шляхом. Наприклад, приготувати паску у спосіб, який займе лічені хвилини.
Рецепт паски у чашці
Час: 30 хвилин
Порцій: залежно від розміру чашок
Інгредієнти:
– борошно – 1,5 склянки;
– яйця – 2;
– цукор – 1 склянка;
– вершкового масла – 75 грамів;
– рослинна олія – 35 мілілітрів;
– молоко – 150 мілілітрів;
– розпушувач – 1,5 чайної ложки;
– ванільний цукор – 1 пакетик;
– сіль – до смаку;
– цукати, родзинки або сухофрукти – за бажанням.
Приготування:
- Збиваємо яйця з цукром, сіллю та ваніліном.
- В отриману масу додаємо молоко, рослинну олію та розтоплене вершкове масло. Все добре перемішуємо.
- Додаємо борошно з розпушувачем.
- Додаємо подрібнені сухофрукти та цукати
- Звичайні керамічні чашки змащуємо маслом, розливаємо в них тісто до половини.
- Випікаємо у мікрохвильовці на повній потужності 4 – 5 хвилин. Ще хвилину чекаємо, і лише після цього виймаємо випічку.
Смачного!Це треба знати: як легко перевірити, чи паска спеклася.