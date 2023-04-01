Це так швидко та легко: рецепт паски у мультиварці
1 квітня 2023, 12:30Читать новость на русском
Джерело:Оbozrevatel
Приготування паски на Великдень простим процесом не назвеш. Є безліч факторів, які можуть вплинути на результат, тож кожен намагається знайти способи приготування страви, які полегшать життя.
Для того, щоб приготувати апетитну та солодку паску, не обов'язково проводити пів дня на кухні. Можна скористатися таким корисним девайсом як мультиварка, і отримати такий самий чудовий результат, як і в інших господинь.
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Рецепт паски у мультиварці
Час: 2,5 години
Порцій: 1
Приготування:
- У миску викладіть дріжджі та розламайте їх на шматки, додайте цукор та залийте теплим молоком. Дайте постояти кілька хвилин.
- До дріжджів висипте пів стакана борошна та перемішайте. Залиште під харчовою плівкою на 45 – 50 хвилин.
- Промийте і обсушіть сухофрукти, посипте борошном і перемішайте.
- Яйця збийте на середніх оборотах в пишну піну.
- В опару всипте ванілін, трохи дрібної солі і збиті яйця. Додайте просіяне борошно, сметану, розм'якшене вершкове масло та вимішайте.
- Поставте тісто на 2 години у тепло, згодом додайте цукати.
- Тісто викладіть у паперові форми (заповнюйте на половину) та поставте їх у чашу мультиварки.
- Виставте режим "Підігрів" і залиште ще на 20 хвилин.
- Згодом оберіть режим "Випічка" на 1,5 години. Також пам'ятайте, що після випічки паски повинні постояти під кришкою 20 хвилин.