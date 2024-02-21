Ця страва стане вашим новим відкриттям: душена капуста від знаменитої пані Стефи

Навіть з простих інгредієнтів можна створити шедевр. Одна з таких "козирних" опцій – тушена червона капуста з мандаринами.

Червона капуста – це особливий інгредієнт, який полюбляють за соковитість, легку гостроту та доступність впродовж майже всього року. Якщо трішки над нею почаклувати, то можна отримати справжній кулінарний шедевр.

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Рецепт душеної (тушкованої) червоної капусти з мандаринами

Час: 1 година

Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма червоної капусти;

– 6 апельсинів (з 4 витискаємо сік, 2 чистимо та нарізаємо);

– 0,5 склянки родзинок;

– сіль, чорний мелений перець, рожевий перець, дрібка розмарину, цукор.

Приготування:

Капусту шаткуємо та ошпарюємо водою з оцтом. У глибокій пательні розігріваємо кілька ложок олії. Висипаємо капусту, накриваємо кришкою та готуємо 10 хвилин, щоб вона розм'якла. Заливаємо капусту апельсиновим соком. Одразу додаємо родзинки, трішки солимо, перчимо, додаємо розмарин, цукор та тушкуємо під кришкою. На це потрібно приблизно 30 хвилин. На окремій пательні карамелізуємо 3 ложки цукру і легко підсмажуємо нарізаний апельсин. Розкладаємо приготований апельсин довкола капусти та готуємо ще 10 хвилин, кришкою не накриваємо. Подаємо до столу з тонко нарізаним чорним хлібом.

Смачного!