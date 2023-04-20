Неочікуваний рецепт: як додавати у страви або їсти квіти магнолії
Джерело:smakosze
Квіти магнолії не тільки милують очі, а й мають вражаючий смак. Ці чудові квіти дійсно їстівні. Про те, як їх використовувати у стравах – читайте у нашому матеріалі.
Квіти магнолії мають велику естетичну цінність. Їх красива форма просто зачаровує. Однак не всі знають, що їх кулінарні властивості також приголомшливі.
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Квіти магнолії мають дуже характерний інтенсивний смак. У них відчувається ледь помітна парфумерна нота.
Пелюстки цієї рослини можна маринувати в оцті. Вони також добре виконають роль основного інгредієнта трав’яної суміші, яку можна додавати у випічку.
Для швидкої та вишуканої закуски квіти магнолії варто обсмажити в темпурі. В результаті високої температури інтенсивний аромат випаровується, залишаючи лише тонкий квітковий присмак.
Як замаринувати квіти магнолії
Помістіть квіти в скляну банку. З'єднайте кип’ячену воду, оцет, цукор і сіль. Залийте квіти та залиште в холодильнику на ніч. Зберігайте 2 – 3 місяці.
Який смак маринованої магнолії
Мариновані пелюстки магнолії мають неймовірно сильний аромат прянощів. Їх можна використовувати замість імбиру. Їх також занурюють у тісто для темпури та смажать, або ж нарізають і кидають у салати замість заправки.
Рецепт смажених у темпурі квіток магнолії
Час: 20 хвилин
Порцій: 2
Квітковий смак / Фото Foraging in Cornwall
Приготування:
- Зірвіть свіжі квіти магнолії.
- Акуратно відірвіть пелюстки.
- Додайте борошно, кукурудзяний крохмаль і сіль в дуже холодну газовану воду.
- Робіть це швидко, щоб борошно не виділило клейковину і газ не вийшов з води. Якщо в тісті залишаються невеликі грудочки, це не впливає на кінцевий смак страви.
- На сковороді добре розігрійте олію.
- Пелюстки магнолії занурте в готове тісто і опустіть в гарячу олію.
- Коли темпура підрум’яниться, вийміть квіти зі сковороди шумівкою.
- Перед подачею на стіл видаліть з них зайвий жир паперовим рушником.