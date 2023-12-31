Чи треба мити мандарини: будете здивовані відповіддю

Мандарини з їхнім неповторним ароматом та солодким смаком завжди стають невіддільною частиною зимових свят. Але як їх правильно споживати знають далеко не всі.

Мандарини – це не лише символ зимових свят, але і справжнє джерело свіжості та солодкості. Виникає питання: чи потрібно мити мандарини перед тим, як насолоджуватися їхнім ароматом і смаком?

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З точки зору аромату і смаку

Миття мандаринів може вплинути на їхній аромат і смак. Шкірка цитрусових містить ефірні олії, які надають фруктам характерний аромат. Миття може змити частину цих олій і позбавити фрукти їхнього смаку.

Безпека на першому місці

Проте, з точки з точки зору безпеки, мандарини, перед вживанням обов'язково потрібно мити. Таку процедуру необхідно робити з усіма продуктами, які могли довго зберігатися на складах.

Неймовірний фрукт / Фото unsplash

Коли до нас везуть фрукти з далеких країн, їх додатково обробляють, тому їх краще ретельно помити. Інколи ті самі яблука, які приїжджають з-за кордону, також обробляють, і їх не можна відмити навіть гарячою водою.

Мандарини люблять діти, тож вони будуть брати фрукти зі столу, руками чистити, на руках залишатимуться різні матеріали, якими обробляють фрукти,

– зазначає Лариса Баль-Прилипко, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування (НУБіП).

Відповідь на питання не є чіткою і є проблемою вибору. Якщо ви прагнете уникнути можливих домішок та пестицидів, то миття мандаринів перед вживанням – це розумний крок з точки зору безпеки. З іншого боку, якщо ви хочете насолоджуватися максимальним ароматом і смаком, можливо, вам захочеться обійтися без цього етапу.

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