Чи можна їсти рибу на Святвечір: дізнайтеся, якою стравою збагатити святковий стіл
23 грудня 2023, 22:30Читать новость на русском
Традиційно на Святвечір подають пісні страви. На святковому столі може бути й риба.
Тому її сміливо можна готувати. Зокрема, 24 Канал пропонує скористатися цим перевіреним рецептом смачної риби з помідорами.
Варто спробувати Як приготувати ідеальні курячі гомілки на Новий рік: особливий рецепт мегахрумкої страви
Рецепт білої риби з помідорами
- Час: 45 хвилин
- Порції: 3
– 500 грамів тріски;
– 500 грамів помідорів чері;
– імбир;
– перець чилі;
– два зубчики часнику;
– 100 мілілітрів кокосового молока;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– свіжий базилік.
Приготування:
- Наріжте імбир, чилі та часник тонкими скибочками.
- Розігрійте пательню з олією та обсмажте на ній нарізані інгредієнти.
- Додайте помідори та тушкуйте протягом 5 – 7 хвилин.
- Влийте кокосове молоко та насипте спеції. Можна додатково додати трішки меленої паприки.
- Викладіть в помідоровий соус рибу та готуйте її під кришкою 8 – 9 хвилин.
- Частину базиліку наріжте тонкими шматочками, а решту залишіть цілою.
- Перемішайте соус та тушкуйте ще 1 – 2 хвилини.
- Викладіть готову страву на тарілку, додайте зверху свіжі листочки базиліку та подавайте.