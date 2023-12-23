Чи можна їсти рибу на Святвечір: дізнайтеся, якою стравою збагатити святковий стіл

23 грудня 2023, 22:30
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Традиційно на Святвечір подають пісні страви. На святковому столі може бути й риба.

Тому її сміливо можна готувати. Зокрема, 24 Канал пропонує скористатися цим перевіреним рецептом смачної риби з помідорами.

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Рецепт білої риби з помідорами

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 3
Інгредієнти:
– 500 грамів тріски;
– 500 грамів помідорів чері;
– імбир;
– перець чилі;
– два зубчики часнику;
– 100 мілілітрів кокосового молока;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– свіжий базилік.

Приготування:

  1. Наріжте імбир, чилі та часник тонкими скибочками.
  2. Розігрійте пательню з олією та обсмажте на ній нарізані інгредієнти.
  3. Додайте помідори та тушкуйте протягом 5 – 7 хвилин.
  4. Влийте кокосове молоко та насипте спеції. Можна додатково додати трішки меленої паприки.
  5. Викладіть в помідоровий соус рибу та готуйте її під кришкою 8 – 9 хвилин.
  6. Частину базиліку наріжте тонкими шматочками, а решту залишіть цілою.
  7. Перемішайте соус та тушкуйте ще 1 – 2 хвилини.
  8. Викладіть готову страву на тарілку, додайте зверху свіжі листочки базиліку та подавайте.
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Автор: Ольга Котів